Anupama 14 Sept: तोषू की वजह से बुरी फंसेगी अनुपमा, राही से नाक रगड़ने को कहेगी जस्सी

Anupama 14 September 2025: रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड कई ट्विस्ट लेकर आने वाला है। उधर कोठारी परिवार में मातम सा माहौल होगा और इधर तोषू की हरकतों का फल उसकी मां को मिलने की नौबत आ जाएगी।

Anupama 15 September 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा में सोमवार को दोनों टीमें जब कॉम्पटिशन वेन्यू से जा रही होंगी, तो उससे पहले जमकर तमाशा होगा। देविका के समझाने के बाद अनुपमा अपनी टीम के साथ जमकर सेलिब्रेट करेगी। यह सब देखकर राही और कोठारी परिवार वालों के सीने पर सांप लोटने लगेंगे। सभी खिसियाते नजर आएंगे। जब दोनों टीमों का अकेले में सामना होगा तो राही, वसुंधरा और ख्याति अनुपमा और उसकी जीत पर तंज कसेंगी, लेकिन देविका, सरिता और जस्सी उन्हें करारा जवाब देंगी।

राही से नाक रगड़ने को कहेगी जस्सी जब कोठारी परिवार वाले वहां से जाने लगेंगे तो सरिता उन्हें रोकेगी और याद दिलाएगी कि कैसे उन्होंने हारने पर नाक रगड़ने का चैलेंज दिया था। ख्याति, माही और बाकी लोग फौरन ऐसा कुछ भी करने से पीछे हट जाएंगे। लेकिन राही अपने घमंड को झुकने नहीं देगी और जमीन पर नाक रगड़ने के लिए झुकेगी, लेकिन तभी उसकी मां उसे रोक लेगी और कहेगी कि यह सब करने की जरूरत नहीं है। हमारा दिल तुम लोगों जितना छोटा नहीं है। जाते-जाते अनुपमा ख्याति को भी यह अहसास दिला देगी, कि उसे पता है कि उसकी आई ड्रॉप ख्याति ने बदली थी।

तोषू को रोड पर बुरी तरह पीटेंगे गुंडे घर पहुंचकर इधर कोठारी निवास में मातम सा माहौल होगा और उधर अनुपमा के मोहल्ले में जमकर जश्न होगा। अनुपमा मीडिया के सामने जोरदार भाषण देगी, लेकिन तोषू किसी बात को लेकर बहुत परेशान होगा। वह बार-बार फोन काट रहा होगा। किंजल का ध्यान जाएगा, लेकिन जश्न के माहौल में कोई ध्यान नहीं देगा। नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा और उसका परिवार जब जीत के बाद धूम-धाम से गणपति विसर्जन की तैयारी कर रहा होगा, तभी उधर तोषू को वो गुंडे पकड़ लेंगे, जिनका पैसा उसने सट्टे में लगवाया होगा।