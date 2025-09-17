Anupama 14 Sept: सामने आएगा तोषू-गौतम का काला सच, उधर ख्याति को खाए जा रहा है यह डर

Anupama 14 September 2025: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के बुधवार के एपिसोड में दर्शकों को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। तोषू और गौतम का काला सच सबके सामने आएगा।

Anupama 14 September 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा के बुधवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि गणपति विसर्जन से पहले अनुपमा जाकर पुलिस वालों का शुक्रिया अदा करेगी कि उनकी वजह से वो लोग ऐसे त्योहार परिवार के साथ तसल्ली से सेलिब्रेट कर पाते हैं। गणपति विसर्जन से पहले सभी लोग जाकर बप्पा के कान में अपनी विश कहेंगे। लीला और बापूजी अनुपमा को रोकने की बात कहेंगे और देविका कहेगी कि वह चाहकर भी अपनी बीमारी के बारे में अनुपमा को नहीं बता पा रही है, आप संभाल लीजिएगा बप्पा।

अनुपमा के पैरों में गिरेगा पारितोष एपिसोड आगे बढ़ेगा और तोषू को वो गुंडे पकड़ लेंगे जिनका लाखों रुपया उसने डुबवा दिया होगा। ये गुंडे तोषू को जमकर पीटेंगे और वह जान बचाकर भागता हुआ अपनी मां के पास पहुंच जाएगा। तोषू जाकर अपनी मां के पैरों में गिर पड़ेगा और उससे माफी मांगेगा। अनुपमा जब पूछेगी कि उसने क्या किया है तो वह बताएगा कि मैंने इन लोगों का पैसा लगवाया था, क्योंकि आप कमरे में बंद थीं और मुझे लगा कि राही की टीम जीत जाएगी। लेकिन अनुज डांस एकेडमी हार गई और इन लोगों के साथ-साथ उसका भी पैसा डूब गया।

अनुपमा के सामने आएगा यह सच अनुपमा और वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह जाएंगे। अनुपमा तब तोषू से पूछेगी कि तुझे कैसे पता मैं कमरे में बंद थी? कहीं तूने ही तो मुझे बंद नहीं किया था? इस सवाल के जवाब में तोषू अपने आप को बचाने के लिए गौतम का नाम ले देगा। वह वो वीडियो भी दिखाएगा जिसमें तोषू स्वीपर को पैसे देकर अनुपमा को कमरे में बंद करवा रहा होगा। अनुपमा पैसे मांगने आए गुंडों से तो बाद में निपटेगी, पहले अपने बेटे तोषू की धुनाई शुरू कर देगी। उधर कोठारी मेंशन में ख्याति अलग ही खौफ में जी रही है।