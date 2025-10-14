Anupama Today Episode: अनुपमा की मदद करेगी यह औरत, घर लौटते ही लीला के उड़ेंगे तोते

Anupama 14 October 2025: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि गौतम गांधी कोठारियों से माफी मांगेगा और कहेगा कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है।

Anupama 13 October 2025 Full Episode: टीवी सीरियल अनुपमा में मंगलवार को आप देखेंगे कि प्रकाश भाऊ फिर एक बार अनुपमा को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। वह और उसके गुर्गे अनुपमा और देविका को समझाएंगे कि गिरिजा पागल थी और अगर वो कुछ भी कहे तो उसकी बातों पर यकीन मत कीजिएगा। अनुपमा नहीं मानेगी और प्रकाश को सबक सिखाने की धमकी देकर वहां से चली जाएगी। प्रकाश भी अनुपमा से बदला लेने की बात कहेगा। लेकिन ये बातें उसकी पत्नी सुन लेगी और अनुपमा की मदद करने का फैसला करेगी।

अनुपमा की मदद करेगी यह औरत जाते वक्त वो अनुपमा को चुपके से मिलेगी और उसके हाथ में एक चिट्ठी देकर वहां से चली जाएगी। चिट्ठी में लिखा होगा कि अगर उसमें हिम्मत होती तो वह अपने पति से उन बाकी लड़कियों को बचा पाती। चिट्ठी में प्रकाश की पत्नी ने लिखा होगा कि गिरिजा को सोनू लेकर गया है, और अनुपमा उसे गांव के पीछे वाले रास्ते से जाकर ढूंढने की कोशिश करे। अनु और देविका जंगल के रास्ते गिरिजा को ढूंढने निकल पड़ेंगी। लेकिन ना उन्हें कहीं सोनू नजर आएगा और ना ही गिरिजा, लेकिन फिर एक सुनसान कोठरी दिखेगी।

गौतम को हुआ गलती का अहसास? उधर जब मंदिर में प्रार्थना, परी, माही और ख्याति अपने सामने गौतम गांधी को भीख मांगते देखेंगे तो वो सन्न रह जाएंगे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। गौतम सभी को पहचान जाएगा और कहेगा कि वो कभी भी उन लोगों के सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन किस्मत का मारा वो उनसे टकरा ही गया। गौतम गांधी कहेगा कि अगर हो सके तो उसकी गलतियों के लिए उसे माफ कर दिया जाए। माही और बाकी लड़कियां पिघलने लगेंगी, लेकिन प्रार्थना डरी हुई होगी। वह फौरन उन्हें समझाने लगेगी कि गौतम ढोंग कर रहा है।