Anupama 13 Sept: अनुपमा को भीख की तरह ट्रॉफी देगी राही, हारकर स्टेज से करेगी यह शॉकिंग ऐलान

Anupama 13 September 2025 Raahi Gives Mother Trophy but with a Shocking Announcement
Anupama 13 September 2025 Raahi Gives Mother Trophy but with a Shocking Announcement

Anupama 13 September 2025: बावजूद इसके कि अनुपमा को कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, वह कॉम्पटिशन जीत जाएगी और इसके बाद खिसियाई राही स्टेज पर अपनी मां के सामने नफरत की हदें पार करती दिखेगी।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 10:48 AM
Anupama 13 September 2025 Written Update: अनुपमा और राही दोनों की परफॉर्मेंस के आखिर में राही स्टेज पर गिर पड़ेगी। घड़ी फैसले की आएगी और उससे पहले तगड़ा सस्पेंस बनाया जाएगा। होस्ट दर्शकों को बताएगा कि राही क्योंकि गाना खत्म होने के बाद गिरी है, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस वैलिड मानी जाएगी। इधर राही और अनुपमा की सांसें रुकी होंगी और उधर ख्याति और वसुंधरा मन ही मन सोच रही होंगी कि अगर राही हार गई तो वह उनकी नजरों से उतर जाएगी।

भीख की तरह मां को ट्रॉफी देगी

काफी वक्त लेकर विनर के नाम का ऐलान किया जाएगा और अनुपमा इस कॉम्पटिशन की विजेता बनेगी। राही और उसकी पूरी टीम खिसियाती रह जाएगी। राही की आंखों में आंसू और नफरत साफ नजर आ रही होगी। ऑर्गनाइजर्स को जब पता चलेगा कि विजेता को अवॉर्ड देने के लिए मिस्टर आहूजा नहीं आए हैं तो वह अनुपमा को उसकी बेटी से ही अवॉर्ड दिलवाने का फैसला करेंगे, ताकि टीआरपी और ऊपर जाए। राही अपनी मां के हाथों में भीख की तरह ट्रॉफी रख देगी।

अनुपमा बताएगी अपनी कहानी

जब अनुपमा को बोलने के लिए कहा जाएगा तो वह पहले पानी मांगेगी और अपनी आंखें धोएगी। तब जाकर जजों और बाकी सभी को पता चलेगा कि असल में अनुपमा को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। जब उससे पूछा जाएगा कि उसने बताया क्यों नहीं तो उसने कहा कि जब इंसान को कुछ नहीं दिखता तो वह किसी का सहारा लेकर चलता है, मैं भी अपने कान्हा जी का सहारा लेकर चल पड़ी। वह बताएगी कि कैसे कमरे में आग लगी और जब उसने आय ड्रॉप डाला तो उसे कुछ भी दिखना बंद हो गया।

राही करेगी यह शॉकिंग ऐलान

अनुपमा जब सामने ख्याति की तरफ देखेगी तो समझ जाएगी कि उसने ही यह घटिया हरकत की है। उधर स्टेज पर ही राही इस बात का ऐलान कर देगी कि वह अपनी डांस एकेडमी बंद कर रही है और आज के बाद कभी डांस नहीं करेगी। राही यह फैसला बहुत ज्यादा नफरत, गु्स्से और खिसियाहट में लेगी। अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करेगी लेकिन वो यह कहकर चली जाएगी कि फिर एक बार आपने सब बर्बाद कर दिया। शो में कहानी आगे और क्या मोड़ लेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

