Anupama 13 August 2025 Written Update Raahi to Face Hate Again Gautam Provokes Khyaati Anupama 13 August: राही के घर लौटते ही होगा होगा ड्रामा, आग में घी डालने पहुंचेगा गौतम गांधी, Tv Hindi News - Hindustan
Anupama 13 August 2025: रुपाली गांगुली और गौरव खन्ना स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। कोठारी मेंशन में गौतम फिर एक बार ख्याति को राही के खिलाफ भड़काएगा।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 01:30 PM
Anupama 13 August 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का बुधवार का एपिसोड शुरू होगा लीला और डांस रानीज की उस बातचीत के साथ, जिसमें दोनों रक्षाबंधन के त्यौहार और इसके महत्व की बातें करेंगे। लीला अनुपमा से उसके भाई के बारे में पूछेगी और अपने भाई के बारे में भी याद करेगी। अनुपमा डांस रानीज को उसके घर में रहने और शादी में इतना योगदान देने के लिए शुभकामनाएं देगी। उधर सभी बच्चे कमरे में एक साथ बैठे बातें कर रहे होंगे। मेहंदी से लेकर प्यार और रिश्तों तक की बातें होंगी।

बच्चे करेंगे राही को मनाने की कोशिश

प्रेम उसकी बहन प्रार्थना का इतना ख्याल रखने और उसे इतनी इज्जत देने के लिए अंश का शुक्रिया अदा करेगा, जिस पर अंश कहेगा कि उसने भी राही के लिए वो सब कुछ किया है। इसलिए अब दोनों का रिश्ता बराबरी का हो गया है। बच्चे कहेंगे कि अब जहां प्रेम और अंश एक दूसरे के जीजा-साले बन गए हैं, वहीं प्रार्थना और राही भी एक दूसरे की ननद-भाभी हो गई हैं। बातें होने लगेंगी कि कैसे पूरा परिवार एक साथ आ गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। सभी बच्चे राही को मनाने की कोशिश करेंगे कि वो अपनी मां को माफ कर दे, लेकिन वो हमेशा की तरह तमाशा करेगी।

आग में घी डालने पहुंचेगा गौतम गांधी

राही कहेगी कि अनुपमा जोशी वो औरत है जो एक हाथ से खुशियां देती है, लेकिन फिर हजार हाथों से छीन लेती है। राही बहुत नाराज होगी और उठकर चली जाएगी। उधर कोठारी मेंशन में गौतम आग में घी डालने का काम करेगा। वह ख्याति और वसुंधरा कोठारी को शादी के वीडियो दिखाएगा कि कैसे अनुपमा और राही साथ में डांस कर रही हैं। वह कहेगा कि राही यहां सिर्फ हमारे साथ होने का दिखावा करती है, जबकि असल में वह अपनी मां के ही साथ है। ख्याति बिना कुछ भी सोचे अपना फैसला बना लेगी और वसुंधरा कोठारी भी भड़क जाएगी।

फिर परिवार की विलेन बनेगी राही

प्रेम-राही, राजा-परी और अनिल जब कोठारी मेंशन पहुंचेंगे तो ख्याति आते ही उन पर भड़क जाएगी। वह राही पर आरोप लगा देगी कि वो उनसे साथ ढोंग कर रही है, जबकि असल में वह अनुपमा के साथ है। राही अपनी सफाई पेश करेगी और हमेशा की तरह अपनी मां को बुरा भला कहकर ससुराल वालों का दिल जीतने की कोशिश करेगी। राही के जाने के बाद प्रेम वसुंधरा और ख्याति पर गुस्सा करेगा कि आप लोगों ने अपने दुख और गुस्से को अपना कम्फर्ट जोन बना लिया है, इससे बाहर निकलिए। लेकिन सबके जाते ही गौतम फिर एक बार ख्याति और वसुंधरा को भड़काना शुरू कर देगा।

