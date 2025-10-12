Anupama 12 Oct: अनुपमा की भाऊ के खिलाफ बड़ी जीत, राही को ईशानी की करतूत बताएगा प्रेम

Anupama 12 October 2025: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के रविवार के एपिसोड जहां देविका अपनी मौत के कुछ कदम और करीब चली जाएगी, वहीं अनुपमा को प्रकाश और उसके गुंडों के खिलाफ बड़ी जीत मिलेगी।

Anupama 12 October 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा के रविवार के एपिसोड में जमकर एक्शन देखने को मिलेगा। अनुपमा जब बौखलाई हुई प्रकाश भाऊ के घर से लौट रही होगी तो बाकी औरतें उसे रोकेंगी और पूछेंगी कि आखिर मामला क्या है? अनुपमा बताएगी कि उसने सोनू को प्रकाश के घर पर देखा। सभी औरतें रास्ते में ही होंगी कि राही को कॉल आएगा कि घर पर प्रकाश के गुंडों ने हमला कर दिया है। प्रार्थना-ख्याति और बाकी लड़कियां गुंडों से जूझ ही रही होंगी कि अनुपमा दौड़ती हुई पहुंच जाएगी।

गुंडों की जमकर धुनाई करेगी अनुपमा अनुपमा और जस्सी मिलकर गुंडों की जमकर धुनाई करेगी और वो दुम दबाकर भाग जाएंगे। बाकी सभी औरतें अनुपमा पर वहां से निकल जाने का दबाव बनाने लगेंगी, क्योंकि ना सिर्फ प्रेग्नेंट प्रार्थना की जान खतरे में होगी बल्कि दूसरी औरतों पर भी खतरा होगा। अनुपमा कोई फैसला ले सके उससे पहले प्रेम के पास राही का फोन आएगा। राही बताएगी कि कैसे ट्रिप के दौरान चीजें बहुत खराब हो गई हैं और प्रेम बताएगा कि कैसे ईशानी दिल्ली से वापस आ गई है। लेकिन इससे पहले कि वो राही को कुछ और बता सके अनुपमा आ जाएगी।

राही को ईशानी की करतूत बताएगा प्रेम अनुपमा राही से पूछेगी कि ईशानी वापस क्यों आ गई है? वह प्रेम से बात कराने को कहेगी और प्रेम से सवाल करेगी। लेकिन प्रेम बात पलट देगा और कहेगा कि सब कुछ ठीक है और ईशानी बस कुछ दिन के लिए आई है। वह कहेगा कि बापूजी भी ठीक हैं, आप आराम से रहिए। कॉल कटने पर प्रेम सीधा ईशानी के पास जाएगा और पूछेगा कि राजा के साथ कहां गई थीं? वह झूठ बोलेगी और कहेगी कि किसी ऐड की शूट के लिए गई थी। प्रेम शॉपिंग बैग्स की तरफ इशारा करके कहेगा कि वो यह सब करने गई थी और झूठ बोल रही है।