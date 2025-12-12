Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupama 12 dec episode in hindi rajni opened about her plan in front of son
Anupama 12 Dec: अनुपमा को अपनी जूती की नोक पर रखेगी रजनी, अपने बेटे वरुण को बताएगी पूरा प्लान

संक्षेप:

Anupamaa in Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में रजनी धीरे-धीरे अपने रंग दिखाने शुरू करेगी। वह अपने बेटे वरुण को बताएगी कि वह कैसे अनुपमा को अपनी जूती की नोक पर रखेगी।

Dec 12, 2025 05:44 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में रजनी का असली रंग देखने को मिलेगा। रजनी अपने बेटे को समझाएगी कि वह जो कर रही है अपना और उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कर रही है। जब वरुण उसकी बात नहीं समझेगा तब रजनी उसे अपना पूरा प्लान बताएगी। वह वरुण से कहेगी कि वह चॉल के डेवलपमेंट प्रोग्राम की 50% की हकदार है और ये प्रोग्राम तभी चालू होगा जब अनुपमा चॉल वालों को मनाएगी।

रजनी कहेगी, ‘मुझे सहेली प्यारी नहीं है। पैसा प्यारा है। पूर्वी छाया चॉल को गिराकर जो टावर बनेगा उसकी मैं 50% की हकदार हूं। राजनीति है, कब कुर्सी छीन जाए किसे पता इसलिए जितना कमा सकती हूं कमा रही हूं। अगर तू आगे चलकर राजनीति में अपनी जगह बना पाया तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन भगवान न करे अगर ऐसा न हुआ तो बहुत है हमारे पास। इतना है कि तू जिंदगी भर आराम से रह सकता है।’

रजनी ने आगे कहा, ‘तुम ये समझ लो कि मैं धीरे-धीरे अनु को अपने एहसानों के नीचे दबा रही हूं ताकि जिस दिन मुझे वो एक एहसान की जरूरत पड़े अनु मना नहीं कर पाए। दरअसल, चॉल वाले री-डेवलपमेंट के लिए मान नहीं रहे हैं और वो अनु के बहुत बड़े भक्त हैं तो ये काम मेरे लिए अनु करेगी। एक बार मुझे चॉल वालों से एनओसी मिल जाएगी न तो मैं अनु की तरफ पलटकर नहीं देखूंगी।’

