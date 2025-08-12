Anupama 12 August: पाखी से नाक रगड़वाएगी अनुपमा, ईशानी बताएगी मां की सभी करतूतें

Anupama 12 August 2025: रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा का मंगलवार का फुल एपिसोड जियो हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया है। जानिए आज के एपिसोड में आपको कौन से ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं।

Anupama 12 August 2025 Written Update: अनुपमा सीरियल का मंगलवार का एपिसोड जियो हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया है। रुपाली गांगुली स्टारर सीरियल के 12 अगस्त के एपिसोड में आप देखेंगे कि जस्सी और सरिता घर छोड़कर होटल में जाकर रहने की जिद पकड़ लेंगी। वो कहेंगी कि आज हार चोरी का आरोप लगाया है, कल को किसी और सामान की चोरी का आरोप लगा देंगे। जस्सी और सरिता को जाती देख अनुपमा भी उनके साथ जाने की बात कहेगी। यह देखकर तोषू घबरा जाएगा कि अगर डांस रानीज चली जाएंगी तो वो कॉन्टेंट बेचकर पैसा कैसे कमाएगा। तोषू झट से घर के अंदर जाएगा और वो हार निकालकर ले आएगा।

खुलेगा घर में हार की चोरी का भेद तोषू सभी को हार दिखाएगा और कहेगा कि हार उसे प्रार्थना के कमरे में मिला। परी कहेगी कि प्रार्थना के कमरे में तो हार नहीं था, तब वो कभी किचन में कभी किंजल के कमरे में हार मिलने की बात कहेगा। अनुपमा जब उसे पुलिस स्टेशन ले जाने की बात कहेगी तो तोषू यह सच स्वीकार कर लेगा कि पाखी ने ही हार लिया था और अपने कमरे में छिपा दिया था। ईशानी भी यह भेद खोल देगी कि पाखी पार्लर से महंगे प्रोडक्ट चुराती थी। अनुपमा जब पाखी से हार चुराने की वजह पूछेगी तो वह कहेगी कि वो डांस रानीज को पसंद नहीं करती है। वो उन्हें गरीब और फटीचर कहेगी।

पाखी से नाक रगड़वाएगी अनुपमा पाखी को बदतमीजी की हद पार करते देख अनुपमा उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देगी। अनुपमा अपनी बिगड़ैल बेटी को लंबा भाषण सुनाएगी और उससे सरिता ताई के पांव पकड़कर माफी मंगवाएगी। वो नाक रगड़ने और टीम की बाकी सदस्यों से सभी से भी माफी मांगने को कहेगी। पाखी शुरू में तो माफी नहीं मांगेगी लेकिन जब अनुपमा उसकी टीम को मीडिया में बेइज्जत करवाने की धमकी देगी तो पाखी माफी मांग लेगी। इसके बाद अनुपमा राही का नंबर लगाएगी और उससे भी सभी से माफी मांगने को कहेगी। लेकिन राही जिद पर अड़ जाएगी कि वो माफी नहीं मांगेगी।