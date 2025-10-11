Anupama 11 Oct: अनुपमा के सामने खुल गया यह भेद, राजा को हनी ट्रैप में फंसाएगी ईशानी

Anupama 11 October 2025: अनुपमा सोनू का सच जानती है यह बात प्रकाश भाऊ को पता चल जाएगी और यहीं से मामला बिगड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब प्रकाश किसी भी सूरत में अपने बेटे को बचाएगा।

टीवी सीरियल अनुपमा का शनिवार का एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। एक तरफ जहां अनुपमा अपने बेटे समर के कातिल को पहचान जाएगी, वहीं दूसरी तरफ पाखी की बेटी ईशानी ने कोठारी मेंशन में सेंध लगाने के एक खतरनाक तरीके पर काम करना शुरू कर दिया है। अनुपा और उसकी पूरी टीम के साथ छुट्टियों पर गई पाखी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है की उसकी बेटी उधर क्या कर रही है। साथ ही प्रेम को उसके पिता पराग कोठारी एक खुशखबरी देंगे, जिसे सुनकर वो झूम उठेगा।

भाऊ को भड़काएगी अनुपमा अनुपमा और उसकी टोली जब खातिरदारी के लिए प्रकाश भाऊ के घर गई होगी, तब वहां पर अनुपमा और बाकी लड़कियां इस बात पर ध्यान देंगी कि भाऊ की राही-माही पर गंदी नजर है। बातों-बातों में अनुपमा और राही भाऊ को उकसाने की कोशिश करेंगी, ताकि उसके मुंह से कुछ सच निकल जाए, लेकिन भाऊ बातें घुमाता रहेगा। साड़ी पर पानी शरबत के बहाने से जब अनुपमा भाऊ के घर में जाएगी तो उसकी पत्नी अनुपमा को चेतावनी देगी कि वह चुपचाप इस गांव से चली जाए। लेकिन अनुपमा आंगन में जाएगी।

अनु को मिलेगा समर का कातिल अनुपमा को उस लड़की की कही बातें याद आएंगी और इसी दौरान सोनू उसके सामने आ खड़ा होगा। सारी कड़ियों को जोड़ने पर अनुपमा समझ जाएगी कि यह लड़का उसके बेटे का कातिल है। वह उसकी गाड़ी को रोकते वक्त जमीन पर गिर पड़ेगी और पीछे खड़ा प्रकाश यह सब देख रहा होगा। वह पूछेगी कि यह लड़का कौन है लेकिन प्रकाश बात घुमा देगा। उधर कोठारी मेंशन में भी बहुत कुछ चल रहा होगा। एक तरफ प्रेम को उसके पिता से यह खुशखबरी मिलेगी कि उसे वही जमीन अपने रेस्त्रां के लिए मिल गई है जो उसे बहुत पसंद थी, दूसरी तरफ ईशानी अलग ही चक्रव्यूह रच रही है।