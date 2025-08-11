Anupama 11 August 2025 Written Update Sarita Tai to Prove Herself Not Guilty Anupama 11 August: अनुपमा के आगे बेगुनाही साबित करेगी सरिता, बताएगी डिब्बे में क्या भिजवाया, Tv Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupama 11 August 2025 Written Update Sarita Tai to Prove Herself Not Guilty

Anupama 11 August 2025 Written Update: अंश-प्रार्थना की शादी में पाखी करेगी हाई वोल्टेज ड्रामा। सोमवार के एपिसोड में खुलेगा राज, सरिता ने भाई के हाथों में डिब्बे में क्या भिजवाया था।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 03:06 PM
Anupama 11 August 2025 Written Update: अनुपमा सीरियल के सोमवार के एपिसोड में सरिता ताई को पाखी और राही की जली-कटी बातें सुननी पड़ेंगी। दोनों सौतेली बहनें अपनी मां को बेइज्जत करने की कोशिश में नीचता की सारी हदें पार कर जाएंगी। तोषू भी इस सबमें उनका खूब साथ देगा। अनुपमा, जस्सी, भारती, बापूजी और पंडित जी भी सरिता के बचाव में बोलेंगे, लेकिन राही-पाखी उनकी एक नहीं सुनेंगी। बात पुलिस बुलाने और डांस कॉम्पटिशन से बाहर करवाने तक पहुंच जाएगी तो सरिता एक फोन करने की इजाजत मांगेगी।

शादी में हाई वोल्टेज ड्रामा करेगी पाखी

वह कॉल करके उसी लड़के को बुलाएगी जिसे उसने घर के बाहर डिब्बा देकर भेजा था। कुछ ही देर में यह लड़का वहां पहुंच जाएगा। सरिता ताई अपनी बात कह पाए उससे पहले ही पाखी जाकर डिब्बा इस लड़के से छीन लेगी और उसे जमीन पर पटक देगी। इस डिब्बे में हार नहीं बल्कि रोटियां होंगी। पाखी को यकीन नहीं होगा, उसकी आंखें फटी रह जाएंगी। वह इन रोटियों को उलट-पलटकर देखती रहेगी। तब अनुपमा उससे डिब्बा छीनेगी और उस खाने को माथे से लगाएगी। सरिता इसके बात पूरी बात बताएगी।

सरिता ताई करेगी अपनी बेगुनाही साबित

सरिता बताएगी कि मुंबई में उसकी बेटी बीमार है और जब उसकी उससे फोन पर बात हुई तो पता चला कि उसका अपनी मां के हाथ का खाना खाने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना अपने हाथ से खाना बनाकर अपने भाई के हाथों मुंबई भिजवा दे, जो कि टूर एंड ट्रैवल्स का काम करता है। सभी की आंखों में आंसू होंगे, लेकिन पाखी इतने पर भी नहीं रुकेगी। तोषू कहेगा कि हार ना सही, खाना तो चोरी हुआ है, वहीं पाखी कहेगी कि सरिता झूठ बोल रही है, इस पर अनुपमा का पारा चढ़ जाएगा।

जस्सी पकड़ेगी घर छोड़कर जाने की जिद

अनुपमा अपनी दोनों बेटियों और तोषू को जमकर लताड़ेगी और फिर सरिता के भाई की आरती करके उससे मिठाई लेकर जाने को कहेगी, साथ ही उससे यह भी विनती करेगी कि अगले दिन वह सरिता ताई के हाथ का बना खाना लेकर प्लीज जाए। लेकिन तब जस्सी भड़क जाएगी और कहेगी कि उनके पास एक आत्मसम्मान के सिवाए और कुछ भी नहीं है, और उसकी बेटियों ने उससे वह भी छीन लिया है। जस्सी कहेगी कि उसने उसके परिवार को अपना परिवार समझने की गलती कर दी थी, लेकिन अब वो और उसकी टीम यहां एक पल भी नहीं रुकेगी।

