Anupama 10 Sept: अनुपमा के लिए बदलेगी राही की सोच, अपनी ही टीम पर फूटेगा गुस्सा

Anupama 10 September 2025: टीवी सीरियल अनुपमा का बुधवार का एपिसोड राही और उसकी मां के रिश्ते के नाम रहेगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि राही की उसकी मां के लिए सोच बदलने लगेगी।

Anupama 10 September 2025 Written Update: अनुपमा सीरियल में बुधवार को दोनों ही टीमों में आपसी कलह चालू हो जाएगी। दोनों टीमें इस बात से निराश होंगी कि यह ग्रुप कॉम्पटिशन है तो फिनाले में सिर्फ एक इंसान को ही मौका क्यों दिया जा रहा है। सभी लड़कियां फिनाले में परफॉर्म करना चाह रही होंगी और इसी बात पर अनबन हो जाएगी। बहस बढ़ती देखकर अनुपमा खड़ी होगी और सभी को समझाएगी कि ऑर्गनाइजर्स को सिर्फ तमाशा चाहिए और इस तरह आपस में लड़कर हम उन्हें वही तमाशा फ्री में दे रहे हैं।

दोनों टीमों की हिम्मत बढाएगी अनुपमा अनुपमा समझाएगी कि ऑर्गनाइजर्स और जज क्या करते हैं उस पर हमारा कोई काबू नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं उस पर तो हमारा काबू है ना। अनुपमा कहेगी कि आखिर में उन सभी का मकसद कॉम्पटिशन जीतना है। अनुपमा की बातें राही और अनु, दोनों की टीमों को समझ आएगी। इसके थोड़ी ही देर बाद भारती, जस्सी और देविका अनुपमा की हिम्मत बढ़ाते हुए उससे कहेंगी कि हम तेरे साथ हैं अनु, लेकिन उधर राही की टीम से सभी उसके ऊपर जीतने का दबाव बनाना शुरू कर देंगे।

अनुपमा के लिए बदलेगी राही की सोच माही, पाखी और अनिल की पत्नी समेत हर कोई राही से यह कहना शुरू कर देगा कि राही को किसी भी सूरत में जीतना है। लेकिन इस दौरान राही लगातार अपनी मां को देख रही होगी जो मुश्किल में भी अपनी बेटी को और उसकी टीम को हिम्मत दे रही है और सही रास्ता दिखा रही है। राही नोटिस करेगी कि जहां अनुपमा की टीम में सभी उसका सपोर्ट कर रहे हैं वहीं उसकी टीम के मेंबर्स सिर्फ उस पर दबाव बढ़ा रहे हैं। राही का गुस्सा बढ़ने लगेगा और अपनी टीम वालों पर चिल्लाकर वो वहां से चली जाएगी।