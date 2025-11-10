Anupama 10 Nov: शादी में राही से यह झूठ बोलेगा प्रेम, गौतम की चाल में फंसता जा रहा अंश

संक्षेप: Anupama 10 November 2025: अनुपमा सीरियल का सोमवार का एपिसोड काफी सारा ड्रामा और सस्पेंस लेकर आने वाला है। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि परी और राही की जिंदगी में कुछ नए ट्विस्ट आएंगे।

Anupama 10 November 2025 Written Update: अनुपमा सीरियल का सोमवार का एपिसोड राजा और परी के नाम रहेगा। वसुंधरा कोठारी और पराग कोठारी इतना दबाव बना देंगे कि राजा को इस तलाक के लिए राजी होना पड़ेगा। अनिल तलाक के खिलाफ होगा, लेकिन मीता चाहेगी कि उसके बेटे को अनुपमा की बेटी परी से छुटकारा मिल जाए। सीरियल की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि इधर कोठारी मेंशन में शादी की तैयारियां चल रही होंगी और उधर शाह निवास में खुशी से चहकती हुई परी आकर सबको बताएगी कि उसे भी शादी में बुलाया गया है।

राही से यह सच छिपाएगी प्रेम वो कहेगी कि शायद मोटी बा मान गई हैं। परी को लगेगा कि शायद राजा ने सभी को मना लिया है, लेकिन अनुपमा और लीला बा समझाएंगी कि वसुंधरा कोठारी कुछ भी यूं ही नहीं करती है। वहां जाने पर पता चलेगा कि वसुंधरा कोठारी बात-बात पर परी को डांट रही है और राजा भी उससे बात नहीं कर रहा है। परी को लगेगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो बहुत खुश होगी इसलिए कुछ नहीं कहेगी। माही और गौतम की शादी की रस्में होने लगेंगी और इस बीच प्रेम राही से अपना सच छिपाएगा।

माही बचाएगी गौतम की जान राही उसका मूड ठीक करने के लिए पूछेगी कि ऑफिस में सब कुछ ठीक है, तो प्रेम उसे अपसेट नहीं करने और घरवालों को सब बताने के बाद राही को बताएगा यह सोचकर कुछ नहीं कहेगा। वो झूठ बोल देगा कि सब कुछ ठीक है। उधर जब माही और गौतम को लेकर प्रार्थना आ रही होगी तो वह उसका दुपट्टा जलने से बचाएगी और यह बात अंश नोटिस करेगा। शादी की रस्में होने लगेंगी और अंश छटपटा रहा होगा कि किसी तरह वो सबको सच बता दे ताकि उसकी तारीफ हो और गौतम बुरा बन जाए।