Anupama 10 August 2025 Written Update Raahi and Paakhi Accuse Sarita for Theft

Anupama 10 August: अनुपमा के खिलाफ हुईं दोनों बेटियां, राही-पाखी ने मिलकर लगाया यह आरोप

Anupama 10 August 2025 Episode: अनुपमा जहां अंश और प्रार्थना की शादी में सब कुछ ठीक रखने की कोशिश कर रही है, वहीं पाखी और गौतम चीजें खराब करने में जी-जान से लगे हुए हैं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 03:03 PM
neetAnupama 10 August 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का रविवार का एपिसोड प्रार्थना और अंश की शादी के नाम रहेगा। शाह निवास में जमकर सेलिब्रेशन होगा और उधर कोठारी मेंशन में लोगों के सीने में नफरत की आग धधक रही होगी। अनुपमा शादी की रस्मों के दौरान नोटिस करेगी कि कोई घर में घुस आया है, पता चलेगा कि यह एक रिपोर्टर है जो डांस रानीज के घर की अंदर की तस्वीरें मीडिया हाउस को बेचकर चार पैसे कमाना चाहता है। अनुपमा इस रिपोर्टर को डांटकर भगा देगी।

गौतम गांधी को लताड़ेगा पराग कोठारी

उधर कोठारी मेंशन में गौतम गांधी वसुंधरा कोठारी और ख्याति को भड़काने की कोशिश कर रहा होगा। बातों-बातों में वह प्रार्थना और घर की बाकी औरतों के चरित्र पर सवाल उठा देगा जिसकी वजह से पराग कोठारी भड़क जाएगा। पराग कोठारी गौतम को लताड़ देगा और उसे धमकी देगा कि अगली बार उसकी घर की औरतों के कैरेक्टर पर उंगली उठाई तो उंगली नहीं, पूरा हाथ उखाड़ कर फेंक देगा। वसुंधरा कोठारी हमेशा की तरह गौतम का बचाव करने की कोशिश करेगी लेकिन पराग उसकी एक नहीं सुनेगा।

जमाई जी की सपोर्ट में खड़ी वसुंधरा

वसुंधरा यहीं पर नहीं रुकेगी, वह अपने बेटे प्रेम को समझाएगी कि अंश-प्रार्थना को यह शादी गुड्डे-गुड़ियों का खेल लग रही है, लेकिन एक बार यह बच्चा हो गया तो दोनों में झगड़े शुरू हो जाएंगे और फिर देखना प्रार्थना रोती हुई इसी घर में आएगी। यही वजह है कि हमने जमाई जी को यहां रोक कर रखा हुआ है। गौतम छिपकर यह सब सुन रहा होगा और मन ही मन खुश होगा। वह कहेगा कि मैं इस घर में और प्रार्थना की कुंडली में परमानेंटली विराजमान हो गया हूं। मोटी बा की बातों के आगे पराग की भी एक नहीं चलेगी।

अनुपमा के खिलाफ हुईं दोनों बेटियां

उधर पाखी जब राही को भड़काएगी तो दोनों टीमों में बहस हो जाएगी और डांस मुकाबला होगा। उधर तोषू अपने फोन में सरिता को किसी को कुछ सामान देते हुए रिकॉर्ड कर लेगा, वह जाकर पाखी को यह वीडियो दिखाएगा। पाखी फौरन घर में पहुंचकर सरिता पर चोरी का आरोप लगा देगी। अनुपमा अपनी टीम को डिफेंड करेगी तो पाखी और राही दोनों एक साथ हो जाएंगी। अनुपमा को अब अपनी एक नहीं बल्कि दो-दो बदतमीज बेटियों से निपटना है। शो में आगे क्या होगा? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Anupama

