Anupama 1 Sept: अनुपमा से कौन सा सच छिपा रही है देविका? बिजनेस छोड़ कुकिंग की दुनिया में लौटेगा प्रेम

Anupama 1 September 2025 Written Update: टीवी सीरियल अनुपमा का सोमवार का एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है क्योंकि देविका की वापसी के साथ ही कहानी में काफी ट्विस्ट आने वाले हैं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 12:14 PM
Anupama 1 September 2025 Written Update: अनुपमा सीरियल का सोमवार का एपिसोड ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर रिलीज कर दिया गया है। आज के एपिसोड में दिखाया गया है कि पराग कोठारी अपनी बेटी से माफी मांगेगा और मोटी बा से भी कहेगा कि वो उसे माफ कर दे कि उसके दिल की बात इस तरह सबके सामने आई। राही भी कहेगी कि वह अब किसी भी सूरत में यह कॉम्पटिशन जीतकर दिखाएगी क्योंकि अब उसे अपने पिता का मान रखना है। उधर कृष्ण कुंज में देविका की वापसी होगी।

अनुपमा के कौन सा सच छिपा रही देविका

देविका आकर अनुपमा के गले लग जाएगी और घर में खुशी का माहौल होगा। सभी चहक उठेंगे और पुरानी यादों में खो जाएंगे। अनुपमा कहेगी कि तू हमेशा कैसे पहुंच जाती है जब मुझे तेरी जरूरत होती है? तो देविका कहेगी कि इस बार उसे भी अनुपमा की जरूरत है, लेकिन जब अनुपमा पूछेगी कि क्या हुआ है तो देविका की आंखें छलक जाएंगी। हालांकि वह कुछ भी बताने की बजाए पहले अनुपमा की सिचुएशन पर फोकस करेगी। लेकिन आखिर देविका किस वजह से इतनी परेशान है? इस सवाल का जवाब जल्द ही मिलेगा।

बिजनेस छोड़ फिर से कुकिंग करेगा प्रेम

उधर कोठारी मेंशन में प्रेम जब अपने पिता के कमरे में जाएगा तो उन्हें रोता हुआ पाएगा। वह लाइट बंद कर देगा क्योंकि वह अपने पिता को इस हाल में नहीं देखना चाहता है। प्रेम जब अपने पिता से बात करेगा तो पराग कोठारी उसे बताएगा कि कैसे उसने अपने परिवार को अच्छी परवरिश देने की कोशिश की, उनके लिए हर खुशी खरीदने की कोशिश की, लेकिन इस सब में वह अपने परिवार को वक्त नहीं दे सका। इस बीच बात जब सपनों की आएगी तो पराग अपने बेटे प्रेम को भी उसका सपना पूरा करने की इजाजत दे देगा।

देविका को देख उड़ेंगे पाखी-माही के होश

उधर कृष्ण कुंज में जब बाहर से देविका के हंसने की आवाज आ रही होगी तो पाखी का ध्यान जाएगा। मन ही मन अपनी जीत पक्की कर चुकीं पाखी और माही को जब देविका के बारे में पता चलेगा तो उनके होश उड़ जाएंगे। देविका भी पाखी को अपने अंदाज में याद दिलाएगी कि वह आज भी बॉस लेडी है और उसकी मां की तरह उसकी बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं करेगी। सीरियल में आगे क्या होगा? जानने के लिए पढ़िए अपकमिंग एपिसोड का फुल रिटेन अपडेट।

Anupama

