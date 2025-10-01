Anupama 1 October 2025 Written Update Moti Baa to create Drama at Kothari Mansion Anupama 1 Oct: कोठारी निवास में मोटी बा करेगी तमाशा, अनुपमा के सामने आएगा भयानक अतीत, Tv Hindi News - Hindustan
Anupama 1 Oct: कोठारी निवास में मोटी बा करेगी तमाशा, अनुपमा के सामने आएगा भयानक अतीत

Anupama 1 October 2025: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के बुधवार के एपिसोड में दर्शकों को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। जानिए आज के एपिसोड का फुल रिटेन अपडेट।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 11:38 AM
अनुपमा सीरियल के बुधवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि वसुंधरा कोठारी को बापूजी की बेइज्जती करके देख प्रेम और पराग बीच में आएंगे। वो लीला से कहेंगे कि अगर आपको इन्हें यहां नहीं रखना है तो हम ही शाह निवास चले जाते हैं। पराग और प्रेम कहेंगे कि हम हर हाल में अनुपमा से बापूजी का ख्याल रखने का वादा निभाएंगे। जाने से पहले प्रेम कहेगा कि बापूजी की दवा का वक्त हो गया है, वो और हम सभी चाय पीकर और उन्हें दवा देकर यहां से चले जाएंगे। वसुंधरा किचन में जाएगी और गुस्से से चाय बनाने लगेगी।

कोठारी मेंशन में मोटी बा करेगी तमाशा

पराग और प्रेम उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे तो वह फौरन ही ड्रामा शुरू कर देगी। वह कभी खुद को अनुपमा को नौकरानी कहेगी तो कभी कहेगी कि यही काम रह गया है उसके पास बुढ़ापे में। पराग उन्हें फिर से समझाएगा कि घर आए अतिथि देवता समान होते हैं, आपने उनका अपमान किया है। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं चाहती हैं कि शाह परिवार के लोग यहां रहें तो वह खुद ही उनके साथ चले जाएंगे, लेकिन फिर मोटी बा घर में अकेली रह जाएंगी। प्रेम और पराग वसुंधरा को सोचने का वक्त देंगे।

अनुपमा को जीने मिलेगा यह प्यारा पल

मोटी बा हमेशा की तरह अपने फायदे की बात समझ जाएगी। उधर गर्ल गैंग बस में मस्ती करते हुए जा रही होगी। सभी थक जाएंगी तो उन्हें नींद आ जाएगी। राही नींद में अपनी मां के कंधे पर सिर रख लेगी और यह देख अनुपमा मन ही मन बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन कुछ ही देर बाद बस एक ढाबे पर रुकेगी और यहां सभी साथ बैठकर खाना खाएंगे। यहां अनुपमा नोटिस करेगी कि कुछ लफंगे बैठे परी, राही और माही को ताड़ रहे हैं। अनुपमा को फौरन वो घटना याद आ जाएगी जब डिंपी को बचाने की कोशिश में अनुज बुरी तरह जख्मी हो गया था।

सामने आ खड़ा होगा वो भयानक अतीत

क्योंकि वो घटना भी ढाबे पर ही हुई थी, ऐसे में अनुपमा बुरी तरह डर जाएगी। देविका जब इन लड़कों को सबक सिखाने के लिए जाने लगेगी तो अनुपमा उसे रोक देगी। अनुपमा बात आई गई कर देगी और फिर इसी ढाबे पर देविका को एक बच्ची मिलेगी जिसका अतीत जानकर वो भावुक हो जाएगी। देविका को इस तरह बच्ची के प्रति इमोशनल देखकर अनुपमा पुरानी यादों में खो जाएगी। कहानी में आगे राही की जान बचाने के लिए अनुपमा गुंडों से भिड़ती नजर आएगी। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

