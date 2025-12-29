'अनुज कपाड़िया के रोल की वजह से..', TRP किंग बनने पर गौरव खन्ना का जवाब, क्यों किया 'अनुपमा' का जिक्र

संक्षेप: अनुपमा सीरियल से जब अनुज कपाड़िया को हटाया गया तो टीआरपी धड़ाम हो गई थी। लेकिन जब बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना आए तो इस शो की टीआरपी रॉकेट हो गई। फिनाले की टीआरपी सभी शोज से ज्यादा रही थी।

बिग बॉस सीजन 19 के विनर गौरव खन्ना ने वो कमाल कर दिखाया, जो किसी दूसरे कंटेस्टेंट ने आजतक नहीं किया था। गौरव खन्ना ने बिग बॉस हाउस में साबित कर दिया कि बिना लड़ाई झगड़े और दिखावेबाजी के भी सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके यह शो जीता जा सकता है। गौरव खन्ना की बिग बॉस 19 में शुरुआत भले ही धीमी रही हो, लेकिन फिर उन्होंने जो पिकअप लिया, उसके बाद तो वो रुके ही नहीं। गौरव खन्ना से हाल ही में जब पूछा गया कि शो के फिनाले की टीआरपी बाकी सभी टीवी शोज से ज्यादा थी, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया।

बिग बॉस 19 ने अनुपमा को टीआरपी में पछाड़ा गौरव खन्ना ने इंडिया फोरम के साथ बातचीत में कहा, "मैं बहुत खुश हुआ। बाद में मैंने पढ़ा कि बिग बॉस फिनाले की जो टीआरपी थी, उसने बाकी सारे शोज को पीछे छोड़ दिया।" अनुपमा सीरियल में अनुज कपाड़िया का रोल प्ले कर चुके एक्टर गौरव खन्ना ने कहा, "और फिर मैंने देखा कि जिस शो को पीछे किया गया, वो भी मेरा पुराना शो (अनुपमा) ही था। तो वो भी एक अलग खुशी है, क्योंकि उस शो ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया।" गौरव खन्ना ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए आज वो जहां भी हैं उसका क्रेडिट राजन शाही के सीरियल को भी दिया।

'आज मैं जहां हूं, अनुज कपाड़िया के किरदार की..' गौरव खन्ना ने कहा, "आज मैं जहां हूं, अनुज कपाड़िया के किरदार की वजह से हूं। क्योंकि सबसे पहले वहां पर लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। उसके बाद मैंने सेलेब्रिटीज मास्टर शेफ जीता, और फिर ये बिग बॉस की ट्रॉफी घर आई।" अपने इमोशन्स को शब्द देते हुए गौरव खन्ना ने कहा, "तो कुल मिलाकर मैं बहुत खुश हूं, और उन सभी लोगों का ढेर सारा आभार जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। अभी आगे और भी बड़े काम करने हैं। बिग बॉस मेरे लिए खत्म हो गया है, लेकिन बिग बॉस का प्यार जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा।"