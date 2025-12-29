Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnuj Kapadia aka Gaurav Khanna on Bigg Boss 19 beating Anupamaa in TRP
'अनुज कपाड़िया के रोल की वजह से..', TRP किंग बनने पर गौरव खन्ना का जवाब, क्यों किया 'अनुपमा' का जिक्र

'अनुज कपाड़िया के रोल की वजह से..', TRP किंग बनने पर गौरव खन्ना का जवाब, क्यों किया 'अनुपमा' का जिक्र

संक्षेप:

अनुपमा सीरियल से जब अनुज कपाड़िया को हटाया गया तो टीआरपी धड़ाम हो गई थी। लेकिन जब बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना आए तो इस शो की टीआरपी रॉकेट हो गई। फिनाले की टीआरपी सभी शोज से ज्यादा रही थी।

Dec 29, 2025 11:15 am ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिग बॉस सीजन 19 के विनर गौरव खन्ना ने वो कमाल कर दिखाया, जो किसी दूसरे कंटेस्टेंट ने आजतक नहीं किया था। गौरव खन्ना ने बिग बॉस हाउस में साबित कर दिया कि बिना लड़ाई झगड़े और दिखावेबाजी के भी सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके यह शो जीता जा सकता है। गौरव खन्ना की बिग बॉस 19 में शुरुआत भले ही धीमी रही हो, लेकिन फिर उन्होंने जो पिकअप लिया, उसके बाद तो वो रुके ही नहीं। गौरव खन्ना से हाल ही में जब पूछा गया कि शो के फिनाले की टीआरपी बाकी सभी टीवी शोज से ज्यादा थी, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बिग बॉस 19 ने अनुपमा को टीआरपी में पछाड़ा

गौरव खन्ना ने इंडिया फोरम के साथ बातचीत में कहा, "मैं बहुत खुश हुआ। बाद में मैंने पढ़ा कि बिग बॉस फिनाले की जो टीआरपी थी, उसने बाकी सारे शोज को पीछे छोड़ दिया।" अनुपमा सीरियल में अनुज कपाड़िया का रोल प्ले कर चुके एक्टर गौरव खन्ना ने कहा, "और फिर मैंने देखा कि जिस शो को पीछे किया गया, वो भी मेरा पुराना शो (अनुपमा) ही था। तो वो भी एक अलग खुशी है, क्योंकि उस शो ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया।" गौरव खन्ना ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए आज वो जहां भी हैं उसका क्रेडिट राजन शाही के सीरियल को भी दिया।

'आज मैं जहां हूं, अनुज कपाड़िया के किरदार की..'

गौरव खन्ना ने कहा, "आज मैं जहां हूं, अनुज कपाड़िया के किरदार की वजह से हूं। क्योंकि सबसे पहले वहां पर लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। उसके बाद मैंने सेलेब्रिटीज मास्टर शेफ जीता, और फिर ये बिग बॉस की ट्रॉफी घर आई।" अपने इमोशन्स को शब्द देते हुए गौरव खन्ना ने कहा, "तो कुल मिलाकर मैं बहुत खुश हूं, और उन सभी लोगों का ढेर सारा आभार जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। अभी आगे और भी बड़े काम करने हैं। बिग बॉस मेरे लिए खत्म हो गया है, लेकिन बिग बॉस का प्यार जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा।"

अनुपमा की जान थे वनराज और अनुज कपाड़िया

बता दें कि गौरव खन्ना ने लंबे वक्त तक रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा में अनुज कपाड़िया (अनुपमा का पति) का रोल प्ले किया है। फिर कहानी में कुछ मेजर ट्विस्ट और टर्न्स आए जिसके बाद अनुज कपाड़िया का किरदार खत्म कर दिया गया। हालांकि उसे कभी मरते हुए नहीं दिखाया गया। कुछ लोगों ने यह भी माना कि शायद मेकर्स ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो अनुज को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन तब से लेकर अभी तक अनुज और सुधांशु पांडे के किरदार (वनराज शाह) को वापस नहीं लाया गया।

ये भी पढ़ें:गदर की शूटिंग में वो VFX नहीं था, लोग फेंकने लगे थे सचमुच के पत्थर
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।