ऑनस्क्रीन बहन प्रिया मराठे के निधन पर इमोशनल हुईं अंकिता लोखंडे, लेकिन लोगों ने इस कारण जमकर सुनाई खरीखोटी

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बीता दिन यानी रविवार काफी दुखद भरा था। रविवार को हिंदी और मराठी इंडस्ट्री की जानी मानी 38 वर्षीय एक्ट्रेस प्रिया मराठे का निधना हो गया है। प्रिया पिछले काफी वक्त से कैंसर से लड़ रही थी। वहीं, रविवार को 'पवित्र रिश्ता' एक्ट्रेस प्रिया आखिरकार कैंसर से जंग हार गईं और इस दुनिया को अलविदा कह गईं। प्रिया के निधन की खबर ने सभी को सदमे में डाल दिया। प्रिया के निधन के बाद फैंस और स्टार्स उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे में अब अंकिता लोखंडे ने 'पवित्र रिश्ता' को-स्टार प्रिया मराठे के निधन पर दुख जाहिर किया है। प्रिया के निधन के एक दिन बाद रिएक्ट करने पर लोगों ने अंकिता को काफी ट्रोल भी किया।

प्रिया की मौत पर पोस्ट न करने पर ट्रोल हुईं अंकिता दरअसल, प्रिया मराठे के निधन की खबर मिलते ही 'पवित्र रिश्ता' स्टार्स के रिएक्शन सामने आने लगे, लेकिन अंकिता लोखंडे गणपति सेलिब्रेशन में व्यस्त रहीं। ये बात लोगों को पसंद नहीं आई। प्रिया मराठे ने 'पवित्र रिश्ता' में अर्चना (अंकिता लोखंडे) की बहन वर्षा का किरदार निभाया था। इस शो में वर्षा के किरदार को काफी पसंद किया गया था। ऐसे में अंकिता ने प्रिया के निधन के एक दिन बाद अपने इंस्टाग्राम पर प्रिया के साथ अपनी दो तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों के साथ अंकिता ने लंबा चौड़ा इमोशनल नोट लिखा। अंकिता ने लिखा, 'प्रिया, पवित्र रिश्ता में मेरी पहली दोस्त थीं। मैं, प्रार्थना और प्रिया... हमारा छोटा सा ग्रुप... जब हम साथ होते थे तो हमेशा बहुत अच्छा लगता था। प्रिया, प्रार्थना और मैं मराठी में प्यार से एक-दूसरे को 'वेडी' कहते थे, और वह रिश्ता वाकई बहुत खास था...'

मेरी वेडी... मुझे आपकी बहुत याद आ रही है अंकिता ने आगे लिखा, 'वह मेरे अच्छे दिनों में मेरे साथ रहीं और मेरे दुख भरे दिनों में मेरा साथ दिया... जब भी मुझे उनकी जरूरत पड़ी, उन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। वह गणपति बप्पा की गौरी महाआरती में शामिल होना कभी नहीं भूलीं, और इस साल, मैं वहां आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगी, मेरी वेडी... मुझे आपकी बहुत याद आ रही है।'

प्रिया ने हर लड़ाई बहुत हिम्मत से लड़ी अंकिता ने आगे प्रिया की हिम्मत की बात करते हुए लिखा, 'प्रिया बहुत मजबूत थीं, उन्होंने हर लड़ाई बहुत हिम्मत से लड़ी। आज यह लिखते हुए भी मेरा दिल टूट रहा है। उसे खोना इस बात की याद दिलाता है कि हम कभी नहीं जान पाते कि कोई अपनी मुस्कान के पीछे कितनी जद्दोजहद कर रहा है। तो, हमेशा दयालु रहो... प्रिया, मेरी प्यारी वेडी, तुम हमेशा मेरे दिल में और मेरी यादों में जिंदा रहोगी। हर हंसी, हर आंसू, हर पल के लिए शुक्रिया। हम फिर से न मिलें... ओम शांति।'