विकी के हाथ में लगे 45 टांके, पति की हालत देख इमोशनल हुईं अंकिता, कहा- सबसे गंभीर परिस्थितियों में...

अंकिता लोखंडे अपने पति विकी जैन की हाल को देखकर बेहद दुखी हैं। अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। अंकिता ने विकी संग कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं।

टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के पति और बिजनेसमैन विकी जैन को लेकर बीते दिनों एक शॉकिंग खबर सामने आई थी। इस खबर ने अंकिता और विकी के फैंस का दिल तोड़ दिया था। विकी जैन अस्पताल में भर्ती हैं। उनके दाहिने हाथ में कांच के टुकड़े घुस गए, जिसकी वजह से उन्हें काफी चोट आई और 45 टांके लगाने पड़े। अंकिता के करीबी दोस्त और निर्देशक संदीप सिंह ने बताया कि विकी कई दिनों से मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हैं। इसी बीच अब अंकिता ने पति विकी के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है।

शेयर की विकी संग खूबसूरत तस्वीरें अंकिता लोखंडे अपने पति विकी जैन की हाल को देखकर बेहद दुखी हैं। अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। अंकिता ने विकी संग कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में दोनों ब्लैक कलर के ड्रेस में ट्विनिंग करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान विकी और अंकिता दोनों एक साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ अंकिता ने लंबा चौड़ा नोट लिखा है।

प्यार हल्का हो सकता है अंकिता ने नोट में दुर्घटना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। उन्होंने लिखा, 'मेरे हमसफर। तुम हमेशा मेरा हाथ थामे रहे हो, मुझे सुरक्षित महसूस कराते रहे हो, मुझे याद दिलाते रहे हो कि चाहे पल कितना भी मुश्किल क्यों न हो, प्यार हल्का हो सकता है। सबसे गंभीर परिस्थितियों में भी, तुम मजाकिया होने और मुझे शांत करने का तरीका ढूंढ लेते हो, यही मेरे लिए घर जैसा एहसास है।'