Ankita Lokhande Pens Emotional Note For Vicky Jain undergoes surgery after met an accident and got 45 stitches विकी के हाथ में लगे 45 टांके, पति की हालत देख इमोशनल हुईं अंकिता, कहा- सबसे गंभीर परिस्थितियों में..., Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnkita Lokhande Pens Emotional Note For Vicky Jain undergoes surgery after met an accident and got 45 stitches

विकी के हाथ में लगे 45 टांके, पति की हालत देख इमोशनल हुईं अंकिता, कहा- सबसे गंभीर परिस्थितियों में...

अंकिता लोखंडे अपने पति विकी जैन की हाल को देखकर बेहद दुखी हैं। अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। अंकिता ने विकी संग कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 03:04 PM
share Share
Follow Us on
विकी के हाथ में लगे 45 टांके, पति की हालत देख इमोशनल हुईं अंकिता, कहा- सबसे गंभीर परिस्थितियों में...

टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के पति और बिजनेसमैन विकी जैन को लेकर बीते दिनों एक शॉकिंग खबर सामने आई थी। इस खबर ने अंकिता और विकी के फैंस का दिल तोड़ दिया था। विकी जैन अस्पताल में भर्ती हैं। उनके दाहिने हाथ में कांच के टुकड़े घुस गए, जिसकी वजह से उन्हें काफी चोट आई और 45 टांके लगाने पड़े। अंकिता के करीबी दोस्त और निर्देशक संदीप सिंह ने बताया कि विकी कई दिनों से मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हैं। इसी बीच अब अंकिता ने पति विकी के लिए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है।

शेयर की विकी संग खूबसूरत तस्वीरें

अंकिता लोखंडे अपने पति विकी जैन की हाल को देखकर बेहद दुखी हैं। अंकिता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। अंकिता ने विकी संग कई खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में दोनों ब्लैक कलर के ड्रेस में ट्विनिंग करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान विकी और अंकिता दोनों एक साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ अंकिता ने लंबा चौड़ा नोट लिखा है।

प्यार हल्का हो सकता है

अंकिता ने नोट में दुर्घटना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है। उन्होंने लिखा, 'मेरे हमसफर। तुम हमेशा मेरा हाथ थामे रहे हो, मुझे सुरक्षित महसूस कराते रहे हो, मुझे याद दिलाते रहे हो कि चाहे पल कितना भी मुश्किल क्यों न हो, प्यार हल्का हो सकता है। सबसे गंभीर परिस्थितियों में भी, तुम मजाकिया होने और मुझे शांत करने का तरीका ढूंढ लेते हो, यही मेरे लिए घर जैसा एहसास है।'

हर लड़ाई, साथ मिलकर लड़ेंगे...

अंकिता ने आगे लिखा, 'जल्दी ठीक हो जाओ, मेरे प्यारे विक्की। हम हर तूफान, हर लड़ाई, साथ मिलकर लड़ेंगे... अच्छे-बुरे में, जैसा हमने वादा किया था। तुम मेरी ताकत हो, मेरा धैर्य हो, मेरा हमेशा। और मैं भी तुम्हारे लिए यही हूं। अपना सारा प्यार, दुआएं और उपचार ऊर्जा मेरे सबसे मजबूत विक्की को भेजो। हमेशा हम, हमेशा साथ।' अंकिता के इस पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। साथ ही इस पर कमेंट कर विकी के जल्दी ठीक होने की दुआ कर रहे हैं।

vicky jain Ankita Lokhande

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।