प्रेग्नेंसी का सवाल सुनकर भड़की अंकिता लोखंडे, बोलीं- ये सब मत पूछा करो नहीं तो...

अंकिता लोखंडे की प्रेग्नेंसी को लेकर काफी दिनों से खबरें आ रही हैं। अब हाल ही में अंकिता का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जब उनसे सवाल किया गया तो वह गुस्सा हो गईं।

अंकिता लोखंडे और विकी जैन टीवी के पॉपुलर कपल्स में से एक हैं। काफी समय से दोनों से बेबी प्लानिंग को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। कई बार अंकिता के प्रेग्नेंसी की खबरें भी आई हैं। अब हाल ही में अंकिता से जब प्रेग्नेंसी को लेकर सवाल किया गया तो वह गुस्सा हो गईं और उन्होंने कहा मुझसे यह सब पूछा करो। वहीं विकी क्या बोलते हैं यह आपको बताते हैं।

दरअसल, दोनों मीडिया से बात करते हैं और इस दौरान उनसे बोलते हैं आगे गुड न्यूज है क्या, बेबी को लेकर क्या प्लानिंग है तो विकी बोलते हैं, चाहिए तो है न।

अंकिता ने क्या कहा तभी अंकिता बोलती हैं कि मैं न सच बोल रही हूं, मुझे न ये सवाल बहुत बोर लगता है। मुझे यह सब मत पूछा करो। जिस दिन होगा उस दिन बताऊंगी। मैं सच में इस मैटर को एंटरटेन नहीं करना चाहती प्रेग्नेंसी वगैहर। बहुत ज्यादा हो जाता है फिर प्रेशर फील होता है पैरेंट्स बनने का। विकी तब उन्हें बस चुप होकर देखते हैं।

वहीं अर्जुन बिजलानी पीछे से बोलते हैं शांति-शांति...तो अंकिता, विकी को देखकर बोलती हैं कि शांति ही है।