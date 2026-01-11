Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnkita Lokhande comes in support of Mahhi Vij and befitting reply To trolled for who talks about mahhi vij nadim dating
माही-नदीम के रिश्ते पर उंगली उठाने वालों को अंकिता लोखंडे ने दिया मुंहतोड़ जवाब, कहा- वो तारा के लिए भी एक पिता जैसे...

माही-नदीम के रिश्ते पर उंगली उठाने वालों को अंकिता लोखंडे ने दिया मुंहतोड़ जवाब, कहा- वो तारा के लिए भी एक पिता जैसे...

संक्षेप:

जय संग तलाक के बाद माही ने अपने खास दोस्त नदीम कुरैशी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके साथ कई तस्वीरें शेयर की और उन्हें अपना प्यार बताया। साथ ही एक्ट्रेस ने कहा कि नदीम को उन्हें दिल से चुना है।

Jan 11, 2026 03:55 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
टीवी एक्ट्रेस माही विज और जय भानुशाली ने अपनी 14 साल की शादी को खत्म किया है। दोनों के तलाक की खबर ने उनके फैंस को काफी हैरान किया। जय और माही ने हाल में अपने अलग होने की जानकारी फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की। कपल ने एक जॉइंट स्टेटमेंट शेयर करते हुए बताया था कि दोनों अलग हो रहे हैं लेकिन मिलकर बच्चों की परवरिश करेंगे। तलाक के महज कुछ दिनों बाद ही माही एक ऐसा पोस्ट किया, जिसने सभी को हैरान कर दिया। माही ने अपने खास दोस्त नदीम कुरैशी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके साथ कई तस्वीरें शेयर की और उन्हें अपना प्यार बताया। साथ ही एक्ट्रेस ने कहा कि नदीम को उन्हें दिल से चुना है। साथ में ये भी बताया कि नदीम ने हर मुश्किल दौर में उनका साथ दिया। एक तरफ जहां माही को काफी ट्रोल किया जा रहा है। वहीं, अब इस पर अंकिता लोखंडे ने माही को सपोर्ट किया है।

अंकिता ने किया माही का सपोर्ट

अंकिता ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर कर माही विज को सपोर्ट किया। अंकिता ने लिखा, ‘आज मैं कुछ कहना चाहती हूं, एक सेलिब्रिटी के तौर पर नहीं, बल्कि एक दोस्त के तौर पर। मैं सच में परेशान हूं कि लोग माही और नदीम के रिश्ते पर कैसे कमेंट कर रहे हैं। मैं और नदीम को जानती हूं और मैं जय को भी बहुत अच्छे से जानती हूं। मुझे यह साफ-साफ कहना है कि नदीम हमेशा से माही, जय और तारा के लिए भी एक पिता जैसे रहे हैं। बस इतना ही और कुछ नहीं। कुछ रिश्ते सम्मान, प्यार और सालों के भरोसे पर बनते हैं और आउटसाइडर्स को उन्हें जज करने का हक नहीं है। एक दोस्त के तौर पर, मैं यह कह सकती हूं कि नदीम ऐसे इंसान हैं, जो मुश्किल समय में मेरे साथ भी खड़े थे। वो हर किसी की मदद के लिए मौजूद रहे। उनके लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है।’

अंकिता पोस्ट

नदीम आप बेस्ट हो

अंकिता ने आगे लिखा, 'माही और जय, बतौर पैरेंट्स आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे हो। भगवान भला करे। और वो लोग, जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, प्लीज रुक जाओ। लोगों को उनकी जिंदगी जीने दो। कर्म देख रहा है। माही आई लव यू। जय आई लव यू। नदीम आप बेस्ट हो। आप हम जैसों के लिए भगवान के भेजे दूत हो।' अंकिता का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

