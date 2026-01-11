माही-नदीम के रिश्ते पर उंगली उठाने वालों को अंकिता लोखंडे ने दिया मुंहतोड़ जवाब, कहा- वो तारा के लिए भी एक पिता जैसे...

संक्षेप: जय संग तलाक के बाद माही ने अपने खास दोस्त नदीम कुरैशी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके साथ कई तस्वीरें शेयर की और उन्हें अपना प्यार बताया। साथ ही एक्ट्रेस ने कहा कि नदीम को उन्हें दिल से चुना है।

टीवी एक्ट्रेस माही विज और जय भानुशाली ने अपनी 14 साल की शादी को खत्म किया है। दोनों के तलाक की खबर ने उनके फैंस को काफी हैरान किया। जय और माही ने हाल में अपने अलग होने की जानकारी फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की। कपल ने एक जॉइंट स्टेटमेंट शेयर करते हुए बताया था कि दोनों अलग हो रहे हैं लेकिन मिलकर बच्चों की परवरिश करेंगे। तलाक के महज कुछ दिनों बाद ही माही एक ऐसा पोस्ट किया, जिसने सभी को हैरान कर दिया। माही ने अपने खास दोस्त नदीम कुरैशी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके साथ कई तस्वीरें शेयर की और उन्हें अपना प्यार बताया। साथ ही एक्ट्रेस ने कहा कि नदीम को उन्हें दिल से चुना है। साथ में ये भी बताया कि नदीम ने हर मुश्किल दौर में उनका साथ दिया। एक तरफ जहां माही को काफी ट्रोल किया जा रहा है। वहीं, अब इस पर अंकिता लोखंडे ने माही को सपोर्ट किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अंकिता ने किया माही का सपोर्ट अंकिता ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर कर माही विज को सपोर्ट किया। अंकिता ने लिखा, ‘आज मैं कुछ कहना चाहती हूं, एक सेलिब्रिटी के तौर पर नहीं, बल्कि एक दोस्त के तौर पर। मैं सच में परेशान हूं कि लोग माही और नदीम के रिश्ते पर कैसे कमेंट कर रहे हैं। मैं और नदीम को जानती हूं और मैं जय को भी बहुत अच्छे से जानती हूं। मुझे यह साफ-साफ कहना है कि नदीम हमेशा से माही, जय और तारा के लिए भी एक पिता जैसे रहे हैं। बस इतना ही और कुछ नहीं। कुछ रिश्ते सम्मान, प्यार और सालों के भरोसे पर बनते हैं और आउटसाइडर्स को उन्हें जज करने का हक नहीं है। एक दोस्त के तौर पर, मैं यह कह सकती हूं कि नदीम ऐसे इंसान हैं, जो मुश्किल समय में मेरे साथ भी खड़े थे। वो हर किसी की मदद के लिए मौजूद रहे। उनके लिए मेरे मन में बहुत इज्जत है।’