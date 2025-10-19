कौन हैं अंकिता लोखंडे के सग्गे भाई अर्पण, क्या करते हैं? जानिए सबकुछ

Hindustan Hindi News
Sun, 19 Oct 2025 08:44 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
टीवी और फिल्म एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे अपने परिवार के काफी करीब हैं। शोज और व्लॉग्स में हमने उन्हें अक्सर अपनी मां वंदना लोखंडे के साथ समय बिताते देखा है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि उनका एक भाई भी है। उनके भाई का नाम अर्पण लोखंडे है। आइए आपको बताते हैं कि उनके भाई क्या करते हैं।

अंकिता ने अपने एक व्लॉग में बताया किया था कि उनके भाई अर्पण शेफ हैं और कॉन्टिनेंटल खाना बनाते हैं, खासकर पास्ता और अलग-अलग प्रकार के पिज्जा। इसके बाद अंकिता ने अपने भाई को छेड़ते हुए कहा था , “क्या आपको नहीं लगता कि किसी दिन आपको हमें भी खाना खिलाना चाहिए?” इस पर अर्पण ने अंकिता को बताया था कि वह अपना क्लाउड किचन शुरू करने की सोच रहे हैं।

अंकिता ने अपने भाई का सपोर्ट किया और कहा, “तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारे हाथ में बहुत स्वाद है। तुम्हें दुनिया को अपना बेस्ट देना चाहिए। जब ​​भी तुम खाना बनाते थे, पापा बहुत खाते थे इसलिए अगर तुम अपना क्लाउड किचन खोलोगे तो पापा को तुम पर बहुत गर्व होगा। तुम्हें अपना क्लाउड किचन खोलने के बारे में सोचना चाहिए।”

अंकिता के परिवार में उनके भाई अर्पण के अलावा उनकी मम्मा वंदना लोखंडे, भाई सूरज और एक बहन ज्योति भी हैं। उनकी शादी बिजनेसमैन और एक्टर विकी जैन से हुई है और उनके पास मऊ नाम की एक बिल्ली भी है।

