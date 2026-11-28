शादीशुदा होकर भी बबीता जी के पीछे पड़े रहते हैं जेठालाल! भिड़े की पत्नी से बोले अनिरुद्धाचार्य
अनिरुद्धाचार्य ने ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के किरदारों ‘जेठालाल’ और ‘बबीता’ जी पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि शादीशुदा होने के बाद भी ‘जेठालाल’ ‘बबीता’ जी के चक्कर में रहते हैं। उन्होंने ये बातचीत ‘भिड़े’ की रियल लाइफ पत्नी स्नेहल से कही।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा लंबे वक्त से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। इस शो की देशभर में अच्छी फैन फॉलोइंग है। अब अनिरुद्धाचार्य ने भी इस शो के बारे में बात की। उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा को पारिवारिक कॉमेडी शो बताया। इस दौरान उन्होंने जेठालाल और बबीता जी के किरदारों पर चुटकी भी ली।
स्नेहल से पूछे तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जुड़े सवाल
दरअसल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में भिड़े का किरदार निभाने वाले मंदार चंदवाडकर की पत्नी स्नेहल अनिरुद्धाचार्य के आश्रम पहुंचीं। उन्होंने इस मौके पर महाराज जी से कई मुद्दों पर बात की। इस दौरान ही अनिरुद्धाचार्य ने उनसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लेकर सवाल किए।
क्या तारक मेहता के सेट पर जाती हैं स्नेहल?
अनिरुद्धाचार्य ने स्नेहल से पूछा कि क्या वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर जाती हैं? इस पर उन्होंने कहा कि वो सेट पर शूटिंग के वक्त तो नहीं जाती हैं, लेकिन पैकअप के वक्त जाती हैं कभी-कभी। इसके बाद वो अपने पति के साथ कुछ बाहर खाने-पीने चली जाती हैं।
जेठालाल और बबीता जी पर ली चुटकी
स्नेहल से हंसी-मजाक करते हुए अनिरुद्धाचार्य पूछते हैं कि क्या जेठालाल की शादी हो गई है? इस पर वो कहती हैं- हां जी, उनके तो बच्चों की भी शादी हो गई है। स्नेहल का ये जवाब सुनते ही अनिरुद्धाचार्य कहते हैं- फिर भी बबीता जी के चक्कर में रहते हैं।
स्नेहल बोलीं- मर्यादा में रहते हैं जेठालाल
अनिरुद्धाचार्य की बात सुनते ही स्नेहल कहती हैं कि वो जनता को साफ कर देना चाहती हैं कि जेठालाल भले ही बबीता जी के पीछे पड़े रहते हों, लेकिन वो मर्यादा में ही रहते हैं। स्नेहल ने कहा, "यहां मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, सारी जनता से, वो बबीता जी के पीछे जरूर हैं, लेकिन मर्यादा में।"
जेठालाल को बताया संस्कारी बेटा
स्नेहल के इस जवाब पर अनिरुद्धाचार्य ने चुटकी लेते हुए कहा, “तो मतलब आप भी भिड़े भैया को इजाजत देती रही हैं कि तुम भी मर्यादा में पीछे पड़े रहो।” अनिरुद्धाचार्य ने फिर स्नेहल से कहा कि वो सिर्फ हंसी-मजाक में ये बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "हम लोग विनोद के लिए कह रहे हैं, वो संस्कारी बेटा है अपने बापू जी के प्रति"
इस बातचीत के दौरान स्नेहल ने अनिरुद्धाचार्य को ये भी बताया कि जब वो गौरी गोपाल आश्रम पहंचीं तो वो काफी भावुक हो गईं। महाराज जी ने उनसे कहा कि अगली बार वो अपने बच्चे और पति के साथ यहां पर आएं। स्नेहल ने बताया कि जब उनके बेटे को पता चला कि अनिरुद्धाचार्य कौन हैं, तो वो हैरान रह गया।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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