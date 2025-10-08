अमिताभ के मेकअप आर्टिस्ट बोले- बिग बी जैसा कोई नहीं, अक्षय उनकी ही तरह समय के पाबंद हैं, लेकिन…

अमिताभ बच्चन के मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत, जो पिछले 53 साल से बिग बी के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने बिग बी का काम करने का तरीका बताया है।

बॉलीवुड के शहंशाह, अमिताभ बच्चन के मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने बताया कि वह पिछले 53 सालों से बिग बी के साथ काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बिग बी के काम करने का स्टाइल भी बताया। उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन की ही तरह समय के पाबंद हैं, लेकिन उनकी तरह काम नहीं करते।

दीपक सावंत ने रील टू रियल यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, “मैं अमिताभ बच्चन के लिए काम कर रहा हूं, मेरे से ज्यादा खुशकिस्मत और कौन हो सकता है। मैं अक्सर भगवान से कहता हूं कि मुझे उनपर और उनके बाद अमिताभ बच्चन पर पूरा विश्वास है। उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को जो प्यार और सम्मान दिया है, वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अगर मुझे उनके लिए लड़ना पड़े तो मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं करूंगी।”

बिग बी के काम करने के तरीके के बारे में बात करते हुए दीपक सावंत कहा, “वह हमेशा समय से कम से कम 30 मिनट पहले सेट पर पहुंच जाते हैं। जरूरत पड़ने पर वह 16-16 घंटे भी काम कर लेते हैं। उनकी आदत है, वह एक सीन को 50 से ज्यादा बार पढ़ते हैं। हर टेक से पहले वह कम से कम 10 बार रिहर्सल करते हैं। अकेले ही प्रैक्टिस करते रहते हैं।”