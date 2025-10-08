Amitabh Bachchan works for 16 hours arrives before everyone on set reads each scene 50 times rehearses it 10 times अमिताभ के मेकअप आर्टिस्ट बोले- बिग बी जैसा कोई नहीं, अक्षय उनकी ही तरह समय के पाबंद हैं, लेकिन…, Tv Hindi News - Hindustan
अमिताभ बच्चन के मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत, जो पिछले 53 साल से बिग बी के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने बिग बी का काम करने का तरीका बताया है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 07:02 PM
बॉलीवुड के शहंशाह, अमिताभ बच्चन के मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने बताया कि वह पिछले 53 सालों से बिग बी के साथ काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बिग बी के काम करने का स्टाइल भी बताया। उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन की ही तरह समय के पाबंद हैं, लेकिन उनकी तरह काम नहीं करते।

दीपक सावंत ने रील टू रियल यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, “मैं अमिताभ बच्चन के लिए काम कर रहा हूं, मेरे से ज्यादा खुशकिस्मत और कौन हो सकता है। मैं अक्सर भगवान से कहता हूं कि मुझे उनपर और उनके बाद अमिताभ बच्चन पर पूरा विश्वास है। उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को जो प्यार और सम्मान दिया है, वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अगर मुझे उनके लिए लड़ना पड़े तो मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं करूंगी।”

बिग बी के काम करने के तरीके के बारे में बात करते हुए दीपक सावंत कहा, “वह हमेशा समय से कम से कम 30 मिनट पहले सेट पर पहुंच जाते हैं। जरूरत पड़ने पर वह 16-16 घंटे भी काम कर लेते हैं। उनकी आदत है, वह एक सीन को 50 से ज्यादा बार पढ़ते हैं। हर टेक से पहले वह कम से कम 10 बार रिहर्सल करते हैं। अकेले ही प्रैक्टिस करते रहते हैं।”

दीपक सावंत ने दावा किया कि उनके जैसा और कोई स्टार नहीं है। उन्होंने कहा, “50 सालों में, मैंने अमिताभ बच्चन जितना समय का पाबंद और अनुशासित अभिनेता कभी नहीं देखा। हां, अक्षय कुमार भी समय के पाबंद हैं, लेकिन वह सिर्फ 8 घंटे ही काम करते हैं। एक तय समय पर सेट पर आते हैं और तय समय पर काम खत्म कर देते हैं। दूसरी ओर, अमिताभ बच्चन लगातार 16 घंटे काम कर सकते हैं और फिर भी अगली सुबह समय पर सेट पर लौट आते हैं। वह तब तक नहीं जाते जब तक निर्माता पैक अप करने का आदेश न दे।”

