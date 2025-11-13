'तन से लेकर बर्तन तक...', अमिताभ बच्चन बने स्टैंडअप कॉमेडियन, लोटपोट हुए दर्शक

संक्षेप: नेशनल टीवी पर पहली बार कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट अमिताभ बच्चन ने स्टैंड अप कॉमेडी पर अपना हाथ आजमाया। अमिताभ के जोक्स को सुनकर दर्शक ताली बजाते और हंसते नजर आए।

कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में स्टैंडअप कॉमेडी के जानेमाने चेहरे- हर्ष गुजराल, अनुभव सिंह बस्सी, रवि गुप्ता और अभिषेक उपमन्यु मेहमान बनकर पहुंचेंगे। सभी गेस्ट अमिताभ बच्चन के सामने हॉटसीट पर बैठे भी नजर आएंगे। इन स्टैंडअप कॉमेडियन्स की मौजूदगी में अमिताभ बच्चन भी स्टैंड कॉमेडी पर अपना हाथ आजमाएंगे। शो का एक प्रोमो आया है जिसमें अमिताभ बच्चन स्टैंडअप कॉमेडी करते नजर आ रहे हैं।

अमिताभ बच्चन ने की स्टैंडअप कॉमेडी शो का जो नया प्रोमो सामने आया है उसमें अमिताभ बच्चन स्टेज पर चलकर आते हैं। वॉइस ओवर में सुनाई पड़ता है- इंडियन टेलीवीजन पर पहली बार देखें अमित जी की स्टैंड अप कॉमेडी। इसके बाद अमिताभ बच्चन माइक के पास आते हैं। उनके हाथ से माइक गिरने लगता है। वो माइक संभालते हुए कहते हैं- अरे ठहर जाओ भैया, कहां जा रहे हो?

अमिताभ बच्चन ने सुनाया नींबू की शक्ति वाला जोक इसके बाद, अमिताभ बच्चन अपने जोक बोलना शुरू करते हैं। अमिताभ बच्चन कहते हैं- कल रात की ही बात है, मैं टीवी देख रहा था। साबुन का एक ऐड चल रहा था- पेश हैं नया साबुन, नींबू की शक्ति वाला। तब हमको ऐहसास हुआ कि नींबू में इतनी सारी शक्ति होती हैं। बर्तन धोने का साबुन-नींबू की शक्ति वाला। मुंह धोने का साबुन-नींबू की शक्ति वाला। बाल धोने का साबुन-नींबू की शक्ति वाला। अब बताइए आप…तन से लेकर बर्तन तक और बाल से लेकर गाल तक सबको चमका देता है क्या? नींबू।