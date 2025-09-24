जब जया के सामने अमिताभ बच्चन की हुई हालत पतली, बोले- बोलती बंद थी, उन्होंने ऐसे चांटे मारे…

अमिताभ बच्चन पब्लिक फोरम पर अक्सर शो करते हैं कि वाइफ जया बच्चन से काफी डरते हैं। अब एक एपिसोड में उन्होंने केबीसी का एपिसोड याद किया जब जया के सामने वह नर्वस हो गए थे।

अमिताभ बच्चन अक्सर अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में इंट्रेस्टिंग बातें बताते हैं। केबीसी में उनकी पर्सनल लाइफ की बातें लोगों के सामने आती हैं। अब एक एपिसोड में उन्होंने बताया कि एक बार वह भी कंटेस्टेंट की सीट पर बैठ चुके हैं, उस वक्त जया बच्चन होस्ट थीं। बिग बी ने बताया कि पत्नी को सामने देखकर उनकी बोलती बंद हो गई थी।

जब नर्वस हुए बिग बी अमिताभ बच्चन ने पल्लवी और उनकी बेटियों का स्वागत किया। इसके बाद छोटी बेटी के गजरे की तरीफ की और बताया कि उनकी पत्नी जया बच्चन को भी गजरे पहनना पसंद है। पल्लवी ने अमिताभ बच्चन से पूछा कि क्या वह कभी कंटेस्टेंट वाली सीट पर बैठे हैं। बिग बी ने बताया कि एक बार ऐसा हुआ है और जया बच्चन होस्ट थीं। अमिताभ बच्चन बोले कि वह काफी नर्वस थे। वह बोले, 'हमारी बोलती बंद थी। ऐसे-ऐसे चांटा मारा उन्होंने हमको।'

जया ने मारे थे ताने जया बच्चन केबीसी के खास एपिसोड्स में दिखाई देती हैं। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 में अमिताभ बच्चन के बर्थडे स्पेशल में वह अभिषेक बच्चन के साथ आई थीं। जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन को प्यार से जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थीं। साथ ही उन्हें ताने भी मारे थे। जया ने कहा था कि अमिताभ बच्चन किसी के काम से प्रभावित होते हैं तो उसे फूल देते हैं लेकिन उन्हें कभी नहीं मिला। अमिताभ बच्चन इस पर कुछ नहीं बोल पाए बल्कि मिठाई चबाते रहे जो जया ने उन्हें दी थी। जया बोलीं, वह बात भी चबा रहे हैं।