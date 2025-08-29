Amitabh Bachchan Recalls Emotional Moment Virat Kohli after winning IPL on Kaun Banega Crorepati 17th Season अमिताभ बच्चन ने याद किया विराट कोहली का इमोशनल पल, बोले- 'सालों की मेहनत के बाद जब…', Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAmitabh Bachchan Recalls Emotional Moment Virat Kohli after winning IPL on Kaun Banega Crorepati 17th Season

अमिताभ बच्चन ने याद किया विराट कोहली का इमोशनल पल, बोले- 'सालों की मेहनत के बाद जब…'

कौन बनेगा करोड़पति 17 के लेटेस्ट एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने विराट कोहली के उस इमोशनल पल को याद किया जब उनकी टीम ने आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। उन्होंने कहा कि जब सालों की मेहनत के बाद व्यक्ति को जीत मिलती है तो वो हिल जाता है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 04:24 PM
share Share
Follow Us on
अमिताभ बच्चन ने याद किया विराट कोहली का इमोशनल पल, बोले- 'सालों की मेहनत के बाद जब…'

सोनी टीवी का क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति लंबे वक्त से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। शो में अमिताभ बच्चन कई अलग-अलग किस्से और अपने विचारल फैंस के साथ शेयर करते हैं। अब शो के लेटेस्ट एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने विराट कोहली के उस इमोशनल पल को याद किया जब आईपीएल में उनकी टीम को जीत मिली थी। अमिताभ बच्चन ने कहा कि जब सालों की मेहनत के बाद व्यक्ति को जीत मिलती है तो आदमी हिल जाता है।

विराट कोहली से जुड़ा सवाल

कौन बनेगा करोड़पित 17 के लेटेस्ट एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने सामने बैठे कंटेस्टेंट से क्रिकेट से जुड़ा सवाल पूछा। सवाल था- 2025 में, अपने करियर में किसी एक फ्रेंचाइजी के लिए 9000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? सवाल के जवाब में कंटेस्टेंट ने तुरंत विराट कोहली का नाम लिया, जो एक सही जवाब था। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने विराट कोहली के एक इमोशनल पल को याद करते हुए क्रिकेटर की तारीफ की।

अमिताभ ने की विराट कोहली की तारीफ

अमिताभ बच्चन ने कहा, "विराट कोहली अपने करियर में सिर्फ आरसीबी के लिए खेले हैं और ये कभी जीत नहीं पाए थे। वो दृश्य देखा होगा आपने जब वो जीते थे। इतना भावुक हो जाता है इंसान, इतना बड़ा क्रिकेटर। विश्वभर में जिसका नाम हो। विजय जब प्राप्त होती है ना इतने सालों की मेहनत के बाद, थोड़ा सा आदमी हिल जाता है।"

2025 में आरसीबी ने जीती थी आईपीएल ट्रॉफी

अहमदाबाद में खेले गए आईपीएल 2025 के फाइनल मैच में आरसीबी (RCB) ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हरा कर आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम की थी। विराट कोहली को ये जीत 18 साल बाद मिली थी। इस मौके पर विराट कोहली काफी इमोशनल नजर आए थे। विराट कोहली और आरसीबी के फैंस भी इस मौके पर काफी भावुक हो गए थे।

Kaun Banega Crorepati

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।