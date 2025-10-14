अमिताभ बच्चन ने निभाया KBC के सेट पर किया वादा, फूला नहीं समा रहा यह कंटेस्टेंट, जाहिर की खुशी
कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर कंटेस्टेंट से किया वादा फाइनली अमिताभ बच्चन ने निभा दिया है। जयंत धुले में अपनी खुशी मीडिया के सामने रख दी है।
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन रियलिटी टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' को होस्ट करते हैं। खेल के दौरान अमिताभ बच्चन उनके सामने हॉटसीट पर बैठे खिलाड़ियों से ढेर सारी बातें करते हैं। पिछले एक एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने एक कंटेस्टेंट से वादा किया था कि जो अब बिग-बी ने निभा दिया है। पश्चिम बंगाल के हुगली स्थित आरामबाग गाँव के एक परिवार की मदद करके अमिताभ ने साबित कर दिया है क्यों वो दर्शकों के दिलों पर आज भी राज करते हैं।
अमिताभ बच्चन ने निभाया अपना वादा
पिछले सीजन में अमिताभ बच्चन के साथ बातचीत में जयंत धुले ने कहा था कि उनके घर में टॉयलेट तो है, लेकिन उनकी मां और बहन के लायक नहीं है। जयंत के साथ बातचीत में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि वो इस बात को पक्का करेंगे कि भले ही उन्हें प्राइज मिले ना मिले, लेकिन वह उनके घर में टॉयलेट बनवाकर देंगे। अमिताभ बच्चन ने जयंत की कहानी से भावुक होकर यह वादा किया था और अब उन्होंने यह वादा निभा भी दिया है। अमिताभ ने अपने पर्सनल अकाउंट से जयंत के खाते में इस काम के लिए 2 लाख रुपये भेजे।
जयंत और उनकी बहन ने जताई खुशी
जयंत ने आज तक के साथ बातचीत में बताया, "मेरी मां और बहन के लिए कोई बाथरूम या वाशरूम नहीं था। अमिताभ बच्चन मेरी बात सुनकर बहुत बेचैन हुए और उन्होंने मुझसे वादा किया कि वह मेरे घर में एक टॉलयेट बनवाएंगे। ढाई महीने बाद, मैंने उनकी टीम से संपर्क किया और उन्होंने निर्माण के लिए 2 लाख रुपये भेजे। मैं इसे अपने जीवन का सबसे अच्छा जन्मदिन का तोहफा मानता हूं।" जयंत की बहन शिखा ने भी अपनी खुशी साझा की और कहा, "मैं बहुत खुश हूं। अब मेरे घर में एक अच्छा शौचालय है।"
बर्थडे पर अमिताभ ने कही थी यह बात
शिखा ने कहा कि वह बार-बार अमिताभ बच्चन का शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपना 83वां जन्मदिन मनाया है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी पूरे वक्त सक्रिय रहने वाले और शूटिंग सेट पर 12-12 घंटे बिता देने वाले अमिताभ बच्चन ने कहा था, "परिवार में महिलाओं, बहनों और माताओं के लिए एक शौचालय होना चाहिए। इसलिए यह शौचालय मेरे पीछे है।"
