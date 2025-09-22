सफेद साड़ी पहन बारिश में किया था यह गाना, बाद में इस वजह से स्मिता पाटिल को हो गया डिप्रेशन

Amitabh Bachchan Kissa: अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल का गाना ‘आज रपट जाएं’ सुपरहिट रहा था, लेकिन यह गाना शूट करने के बाद स्मिता पाटिल डिप्रेशन में चली गई थीं।

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की साल 1982 में आई फिल्म 'नमक हलाल' सुपरहिट रही थी। फिल्म और इसके गानों को भी जनता ने खूब प्यार दिया। तकरीबन 2.60 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ रुपये कमाए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के एक गाने की शूटिंग करने के बाद एक्ट्रेस स्मिता पाटिल डिप्रेशन में चली गई थीं। बाद में अमिताभ बच्चन के समझाने पर वह नॉर्मल हुईं। तो चलिए जानते हैं क्या है यह किस्सा।

इस फिल्म से खुश नहीं थीं स्मिता फिल्म का गाना 'आज रपट जाएं तो हमें ना उठइयो' तो आपको याद ही होगा। सफेद रंग की भीगी साड़ी में लिपटीं स्मिता पाटिल ने बरसात में अमिताभ बच्चन के साथ रोमांटिक डांस किया था। फिल्म और यह गाना दोनों सुपरहिट रहे लेकिन फिर भी स्मिता पाटिल खुश नहीं थीं। असल में स्मिता पाटिल अपनी फिल्मों से हमेशा सामाजिक मूल्यों और औरतों के हक की बात करती थी।

मन में चलने लगी थी यह उधेड़बुन लेकिन जब उनका यह गाना आया तो इसमें उनकी सोच नहीं झलक रही थी। उनके मन में वैचारिक टकराव होने लगा जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा परेशान हो गईं। फिल्म के गाने में उनके किए वो सेंसेशनल सीन स्मिता को अब जरा भी रास नहीं आ रहे थे, स्मिता ने किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया और घर जाकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उस दौर की यह स्टार एक्ट्रेस उस दिन खूब रोईं।