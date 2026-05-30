डॉन 3 विवाद के बीच बिग बॉस कंटेस्टेंट ने दिया फिल्म में काम करने का मजेदार ऑफर, बोला- 43 करोड़ होगी फीस
Don 3 Controversy: सोशल मीडिया से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक इस वक्त केवल डॉन 3 विवाद की ही चर्चा है। रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने पर मचे बवाल के बीच बिग बॉस 15 में नजर आए राजीव अदातिया ने एक मजेदार पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि वो फिल्म करने को तैयार हैं।
रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के बीच डॉन 3 को लेकर मचे बवाल को लेकर चर्चा कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस विवाद के बीच बिग बॉस 15 में नजर आए राजीव अदातिया ने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार पोस्ट किया है। उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर्स को एक मजेदार ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि वो फिल्म करने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस फिल्म के लिए 48 करोड़ रुपये लेंगे। इस पोस्ट पर लोग कमेंट करके राजीव के सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ कर रहे हैं।
राजीव अदातिया ने किया मजेदार पोस्ट
राजीव अदातिया ने इंस्टाग्राम पर जो पोस्ट शेयर किया है उसमें बिग बॉस कंटेस्टेंट ने लिखा- "प्रिय डॉन 3 के प्रोड्यूसर्स, मैं फिल्म में काम करने के लिए मौजूद हूं। मैं ऑस्कर्स का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं हेडलाइन में रहने का वादा जरूर कर सकता हूं। 43 करोड़ मेरी फीस होगी और फिर हम बात करेंगे। आपके कॉल का इंतजार रहेगा।"
राजीव के पोस्ट पर क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स?
राजीव अदातिया ने इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा- ऑफर अब भी जारी है। इसी के साथ उन्होंने हंसने वाला इमोजी भी बनाया है। एक यूजर ने लिखा- पक्का भाई, आपको ये रोल मिल जाएगा। आपका वो लंबी जुदाई वाला डांस बहुत अच्छा है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- मुझे लगता है आप एक अच्छे डॉन बनेंगे। एक ने लिखा- भाई आप बहुत अच्छा मजाक करते हैं। एक ने कहा- मैं आपसे बस एक बार मिलना चाहता हूं। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं।
कैसे शुरू हुआ विवाद?
डॉन 3 विवाद की बात करें तो पहले तय था कि डॉन फ्रेंचाइजी में रणवीर सिंह की एंट्री होगी और वो डॉन का किरदार निभाएंगे। हालांकि, धुरंधर की अपार सफलता के बाद खबर आई कि रणवीर सिंह ने फिल्म से दूरी बना ली है और अब वो फरहान अख्तर की फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे।
फरहान ने FWICE के साथ दर्ज कराई थी रणवीर की शिकायत
रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने की शिकायत फरहान अख्तर ने FWICE से की। FWICE ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन का निर्देश दिया। FWICE के इस फैसले पर CINTAA की प्रेसिडेंट पूनम ढिल्लों ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि FWICE को CINTAA के साथ इस मामले की चर्चा करनी चाहिए थी। पूनम ने कहा थी कि रणवीर ने अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाई है। किसी के लिए बैन शब्द का इस्तेमाल करना बहुत कठोर है। पूनम ने कहा कि रणवीर लोगों के लिए रोल मॉडल हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
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