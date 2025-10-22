Hindustan Hindi News
दीपिका कक्कड़ को हो रहा है हेयरफॉल और छाले, बोलीं- अभी डेढ़ साल तक...

दीपिका कक्कड़ को हो रहा है हेयरफॉल और छाले, बोलीं- अभी डेढ़ साल तक...

संक्षेप: टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में बताया कि कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से उनके बाल झड़ रहे हैं और उनके मुंह में छाले हो गए हैं। दीपिका अपने फैंस को अपनी हेल्थ की जानकारी अपने व्लॉग के जरिए देती रहती हैं। 

Wed, 22 Oct 2025 03:02 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
साल 2025 टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ के लिए बहुत परेशानी वाला रहा है। इस साल दीपिका ने लंबे वक्त के बाद मास्टरशेफ से टीवी पर कमबैक किया था। हालांकि, उन्हें शो को बीच में छोड़ना पड़ा था क्योंकि उन्हें कंधे में कुछ समस्या हो गई थी। इसके बाद अप्रैल में दीपिका को कैंसर हो गया था। मई में दीपिका ने उसकी सर्जरी कराई और अब उनका सर्जरी के बाद का इलाज चल रहा है। दीपिका अपने फैंस को अपने व्लॉग के जरिए अपने हेल्थ की जानकारी देती रहती हैं। अब दीपिका ने बताया है कि ट्रीटमेंट की वजह से उनके बाल छड़ रहे हैं और मुंह में छाले हो रहे हैं।

दीपिका का बढ़ गया है थायराइड लेवल्स

अपने व्लॉग में दीपिका ने बताया कि उनकी रुटीन ब्लड रिपोर्ट्स आने के बाद दीपिका ने बताया कि कैंसर की वजह से उनके थायराइड लेवल्स बढ़ गए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें भयंकर हेयरफॉल हो रहा है और उन्हें मुंह में छाले हो रहे हैं। दीपिका ने बताया, “मेरी ब्लड रिपोर्ट्स आ गई हैं। मुझे पहले हाइपोथायरायडिज्म था, और जब मेरी टारगेट थेरिपी हुई, मेरे डॉक्टर्स ने मुझसे कहा था कि अपने थायराइड लेवल्स का ध्यान रखें। कुछ दिनों से मुझे ब्लोटिंग हो रही है, मूड स्विंग्स और फटीग महसूस हो रहा है। मुझे छाले हो गए हैं जो पिछले दो दिनों में बढ़ गए हैं।”

हेयर पैच पहनेंगी दीपिका

दीपिका ने आगे बताया, “हर चीज नॉर्मल है, लेकिन थायराइड नहीं। हमें इसका ध्यान रखना है और हर चार हफ्तों में टेस्ट कराना है। मेरे डॉक्टर ने बताया कि बहुत कम लोगों को होता है कि टारगेट थेरिपी में बाल छड़ें, लेकिन मेरा भयंकर हेयरफॉल हो रहा है, गैप दिख रहे हैं। मेरे बाल कभी इतने हल्के नहीं थे, लेकिन अब हो गए हैं, तो मैं जल्द ही हेयर पैच पहनना शुरू करूंगी।”

दीपिका ने बताया कि उनकी टारगेट थेरिपी की टेबलेट डेढ़ साल तक चलेंगी। आशा करती हूं कि वो अपना काम करें। बता दें, एक पुराने व्लॉग में दीपिका और उनके पति ने बताया था कि दीपिका का कैंसर ठीक हो गया है, लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि कैंसर उन्हें दोबारा हो सकता है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Dipika Kakar

