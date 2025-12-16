तान्या मित्तल के साथ लिंकअप से परेशान हुए अमाल मलिक, बोले- अगर शो में कुछ...

संक्षेप: अमाल मलिक, तान्या मित्तल के साथ लिंकअप की खबरों से काफी परेशान हैं। इतना ही नहीं उन्होंने अब सोशल मीडिया पर तान्या से माफी भी मांगी है।

बिग बॉस 19 में अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बॉन्ड की काफी चर्चा रही थी। दोनों के कई सीन वायरल होते थे। यहां तक कि तान्या कई बार अमाल की केयर करती दिखती थीं। शो खत्म हो गया, लेकिन अब भी फैंस दोनों के वीडियोज शेयर करते रहते हैं। हालांकि अमाल को ये सब पसंद नहीं आया और उन्होंने सबसे दोनों का लिंकअप करने के लिए मना किया।

क्या है मामला दरअसल, एक फैन ने बिग बॉस के एक एपिसोड का वीडियो शेयर किया है जब उर्फी जावेद शो में गेस्ट बनकर आई थीं और वह दोनों को साथ में डांस करने के लिए बोलती हैं। तब अमाल और तान्या साथ में एक रोमांटिक डांस करते हैं। इस वीडियो को शेयर कर लिखा है, शायद रियल कैमिस्ट्री यहां से शुरू हुई है।

अमाल क्या बोले हालांकि इस वीडियो पर अमाल ने तुरंत रिएक्ट किया और लिखा, ‘भाई ये एक टास्क था और सही नहीं होता अगर मैं शो में आए गेस्ट या होस्ट की बात ना मानूं तो। अगर शो में कुछ लोगों को टास्क के लिए या डांस के लिए पेयर बनाने को कहा जाता है तो हमें करना पड़ता है।’

तान्या को कहा थैंक्यू और सॉरी अमाल ने आगे कहा, ‘यह चैनल का क्रिएटिव है और आप लोग अब भी ये बना रहे हो, इसे फालतू का नॉनसेंस रोमांस बना रहे हो। मैं तान्या मित्तल का शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने शो के दौरान मेरी केयर की और चिंता की। मैं जानता हूं मैंने कई ऐसी चीजें बोली हैं जिससे तान्या को हर्ट हुआ होगा। लेकिन मैं सॉरी बोलता हूं उन्हें जो भी मैंने उन्हें गुस्से में कहा।’

सबसे की रिक्वेस्ट आखिर में अमाल बोले कि फिलहाल मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हमारा लिंकअप ना करें। मेरे साथ उन्हें बार-बार लिंकअप करने से उनकी इमेज खराब हो जाएगी और यह किसी भी लड़की के लिए सही नहीं है।