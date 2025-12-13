Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAmaal Mallik Reacts To Salman Khan Biased Towards Him Claims There Is Family Association
अमाल मलिक को क्या सलमान खान करते थे सपोर्ट? बोले- हां ये सही कि उन्होंने...

संक्षेप:

अमाल मलिक को लेकर ऐसा कहा जाता था कि बिग बॉस 19 में सलमान खान उन्हें बहुत सपोर्ट करते थे। अब अमाल ने इन दावों पर अपना रिएक्शन दिया है।

Dec 13, 2025 10:12 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 में अमाल मलिक काफी चर्चा में रहे थे। ऐसा कहा जा रहा था कि अमाल को सलमान खान काफी सपोर्ट करते हैं। शो के अंदर ही नहीं बाहर भी इसको लेकर चर्चा होती थी। अब अमाल ने फाइनली इन दावों पर अपना रिएक्शन दिया है। अमाल ने इन सभी दावों को गलत बताया है।

सलमान को लेकर क्या बोले अमाल

जूम से बात करते हुए अमाल ने कहा, ‘मुझे लगता है ये परसेप्शन है लोगों का क्योंकि हम एक लीगेसी फैमिली से आए हैं और मेरे पिता ने सलमान खान के साथ काम किया है, मेरे अंकल ने भी किया है। मैंने भी 3-4 गानों में काम किया है। हमारा वर्किंग रिलेशनशिप था। ऐसा फिर फैमिली असोसिएशन था।’

सलमान की वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री में हूं

अमाल ने यह भी कहा, ‘हां ये सही है कि मैं इस इंडस्ट्री में म्यूजिक कंपोजर के तौर पर सलमान खान की वजह से हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे उठाया और अपनी गोद पर बिठाया हो और कहा हो मेरे बेटे बहुत अच्छा कर रहे हो।’

आखिर में अमाल ने कहा, ‘अगर लोगों के मुताबिक मुझे 30 प्रतिशत डांट पड़ती है तब मुझे 70 प्रतिशत मिलता है। लेकिन फिर पूरा एपिसोड सिर्फ मेरे ऊपर होता। इसके अलावा सोचें कि उन्हें दूसरों के पार्ट्स भी दिखाने होते हैं जिसमें उनको भी डांट पड़े।’

क्या सलमान सिर्फ अमाल से बात करते थे

अमाल ने इस बात को भी क्लियर किया कि सलमान सिर्फ उनसे बात करते थे। अमाल ने कहा कि उस हफ्ते उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिससे सारा डिस्कशन सिर्फ मुझसे हुआ। ऐसा हमेशा नहीं होता था।

बता दें कि अमाल भी शो के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स में से एक थे और सभी को लगा कि वह भी विनर बन सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शो के विनर गौरव खन्ना बने।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें

