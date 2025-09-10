BB19: अमाल मलिक ने बताया बॉलीवुड का काला सच, बोले- सगे चाचा फैलाईं मेरे बारे में ऐसी बातें

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अमाल मलिक ने कुनिका सदानंद से जुड़े एक मामले में बताया कि कैसे नुकसान झेलने के बावजूद उन्होंने जिंदगी में हमेशा मुंह पर सच बोलने का विकल्प चुना है।

रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 के हालिया एपिसोड में दर्शकों को सिंगर अमाल मलिक की इमोशन साइड देखने को मिली। अमाल मलिका ने बताया कि कैसे बड़े स्टार्स ने उन्हें कई फिल्मों से निकाल दिया था। अमाल मलिक के इस पल ने दर्शकों को उनकी प्रोफेशनल जिंदगी और अमाल के वास्तविक व्यक्तित्व में झांकने और उन्हें समझने का मौका दिया। अमाल ने बताया कि उनका करियर बिलकुल भी आसान नहीं रहा है। सिंगर ने बताया कि उनका मुंह पर सच बोलना कई बार उनके लिए मुश्किल का सबब बना है।

स्टार्स की वजह से छिनी फिल्में अमाल मलिक ने बताया, "ऐसा कई बार हुआ है कि 20-20 कॉल आए हैं। स्टार्स ने प्रोड्यूसर्स ने निकाल दिया बड़ी-बड़ी फिल्मों से। कोई बात नहीं, मैं फिर से हिट दूंगा। ये लोग ही फिर आगे से आते हैं कि गाने दे दो भाई।" अमाल ने बिना नाम लिए म्यूजिक इंडस्ट्री में फैली अफवाहों का भी जिक्र किया और बताया कि उनके चाचा ने उनके काम के बारे में बहकाने वाली बातें फैलाईं। कहा गया कि अमाल के पापा डब्बू मलिक उनके नाम पर गाने बनाते हैं। मेरे अपने घर में यह बात हुई है। उन्होंने बोला यह गाना कंपोज नहीं करता, इसका बाप करता है।

कहां से शुरू हुई यह पूरी बात यह सारी बातचीत बिग बॉस हाउस में तब शुरू हुई जब सिंगर अमाल ने कुनिका के विवादित बयान के बाद अपने साथी जीशान और बसीर अली की खामोशी पर सवाल उठाए। नॉमिनेशन टास्क के दौरान कुनिका सभी का निशाना बनीं और सभी लोगों ने उनके खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। हालांकि इस दौरान जीशान और बशीर ने खामोश रहने का फैसला किया। दोनों ही खिलाड़ियों ने खुलकर कुनिका की दुश्मनी मोल लेने से परहेज किया। यह बात अमाल को बिलकुल हजम नहीं हुई और उन्होंने बताया कि कैसे वह हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे हैं।