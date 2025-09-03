Aly Goni Trolled for not Chanting Ganpati Bappa Morya Girlfriend Jasmine Bhasin Insist Netizens says abhi bhi time hai गणपति बप्पा मोरया नहीं बोलने पर ट्रोल हुए अली गोनी, लोग बोले- जैस्मिन अभी भी…, Tv Hindi News - Hindustan
जैस्मिन भसीन, अली गोनी और निया शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में जैस्मिन और निया गणपति बप्पा मोरया बोल रहे हैं, लेकिन अली गोनी शांत खड़े हैं। इस बात पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 10:58 AM
सोशल मीडिया पर जैस्मिन भसीन, अली गोनी और निया शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में गणेश चतुर्थी का जश्न मनाया जा रहा है। जैस्मिन भसीन और निया शर्मा गणपत्ति बप्पो मोरया बोल रहे हैं। वहीं, अली गोनी चुपचाप खड़े हैं। कुछ लोग इस वीडियो पर अली गोनी को ट्रोल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अली गोनी क्यों गणपति बप्पा मोरया नहीं बोल रहे हैं। वहीं, कुछ लोग अली गोनी की तरफदारी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बोलना या नहीं बोलना वो अली की मर्जी है।

वीडियो में निया शर्मा व्हाइट और गोल्डन कलर के सूट में नजर आ रही हैं। वहीं, जैस्मिन भसीन पिंक और येलो कलर का सूट पहने नजर आ रही हैं। अली गोनी ब्लू रंग का कुर्ता पहने नजर आ रहे हैं। अली गोनी कुछ चबाते भी नजर आ रहे हैं।

अली गोनी को किया ट्रोल

इस वीडियो को शेयर करके लोग अली गोनी को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा- धर्मनिरपेक्षता अली के चेहरे पर नजर आ रही है। वहीं, एक दूसरे यूजर ने लिखा- जैस्मिन अभी भी टाइम है तय करने का। एक तीसरे यूजर ने लिखा- अली के चेहरे पर अहंकार नजर आ रहा है। एक ने लिखा- अली के चेहरे पर नजर आ रहा है कि वो असहज महसूस कर रहे हैं।

कुछ ने की अली गोनी की तरफदारी

कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने अली की तरफदारी भी की है। एक यूजर ने लिखा- कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता है। अली की मर्जी है कि वो बोलना चाहते हैं या नहीं। एक दूसरे यूजर ने लिखा- किसी के धर्म की इज्जत करने का ये मतलब नहीं कि आप उसको फॉलो भी करें। एक ने लिखा- सच बोलूं तो वो अली दूसरे धर्म के हैं। वो वहां अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज है।

