आकृति नेगी ने अर्जुन बिजलानी को दिखाई थी मिडिल फिंगर, भड़के अली गोनी; 'बदतमीजी करने से बोल्ड…'

राइज एंड फॉल में नजर आ रहे अर्जुन बिजलानी के सपोर्ट में अली गोनी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट में अली ने आकृति नेगी पर अर्जुन को मिडिल फिंगर दिखाने के लिए भड़ास निकाली है।

प्राइम वीडियो के शो राइज एंड फॉल में अर्जुन बिजलानी और आकृति नेगी के बीच रिश्तों में कड़वाहट है। शो के लेटेस्ट एपिसोड में एक बहस के दौरान आकृति नेगी ने अर्जुन बिजलानी को मिडिल फिंगर दिखाई थी। आकृति की इस हरकत पर अर्जुन बिजलानी के दोस्त और टीवी एक्टर अली गोनी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि लोग भूल जाते हैं कि तेज बोलने और बदतमीजी करने से आप बोल्ड नहीं हो जाते हैं।

अली गोनी ने लिखा अर्जुन के लिए पोस्ट अली गोनी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा- राइज एंड फॉल का आज एक एपिसोड देखा और आकृति जैसे व्यक्ति को अर्जुन बिजलानी, एक ऐसा शख्स जिन्होंने सालों इंडस्ट्री में काम किया और सम्मान कमाया, को मिडिल फिंगर दिखाना गलत था।

आकृति पर भड़के अली गोनी अली गोनी ने आगे लिखा- लोग भूल जाते हैं कि तेज आवाज में बात करना और बदतमीजी करने से आप बोल्ड नहीं हो जाते हैं- इससे बस आपकी परवरिश दिखाता है। सम्मान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन साफ है कि हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। अर्जुन बिजलानी, मेरे भाई।