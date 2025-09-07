Aly Goni on Girlfriend Jasmin Bhasin Viral Burqa Video reveals real reason dubai tourism अली गोनी ने गर्लफ्रेंड जैस्मिन की ‘बुर्का वीडियो’ का बताया सच; 'इन गवार लोगों को…', Tv Hindi News - Hindustan
अली गोनी ने गर्लफ्रेंड जैस्मिन की ‘बुर्का वीडियो’ का बताया सच; 'इन गवार लोगों को…'

जैस्मिन भसीन का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो मस्जिद में चलती नजर आ रही थीं। वीडियो में वो अबाया पहने हुई थीं। ये वीडियो उस वक्त वायरल हुआ था जब अली गोनी ने गणपति बप्पा मोरया नहीं बोला था और लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 02:36 PM
सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले अली गोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा था। वीडियो गणेश उत्सव का था और उसमें अली गोनी अपनी दोस्त निया शर्मा और गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन के साथ नजर आ रहे थे। वीडियो में जहां निया और जैस्मिन गणपति बप्पा मोरया बोल रही थीं, अली गोनी चुपचाप खड़े थे। इस वीडियो पर कई लोगों ने अली गोनी को ट्रोल किया था। अली गोनी के साथ-साथ जैस्मिन को भी टारगेट किया गया था। लोगों ने जैस्मिन का एक पुराना वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो में जैस्मिन अबाया पहने थीं। लोगों ने जैस्मिन को टारगेट करते हुए लिखा था कि जैस्मिन बुर्का पहन कर घूम सकती हैं, लेकिन अली गणपति बप्पा मोरया नहीं बोल सकते। अब अली ने उस वीडियो को लेकर भी बात की है।

जैस्मिन के वायरल वीडियो पर क्या बोले अली गोनी

फिल्मज्ञान से खास बातचीत में अली गोनी ने उस वीडियो को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि जैस्मिन की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो अबाया पहनकर चल रही है। अली ने कहा, “तो ये जो अनपढ़ लोग हैं…मतलब मैं ये सोचकर हैरान हूं कि इसलिए यात्रा करना बहुत जरूरी है। यात्रा का अनुभव लोगों को मिलना चाहिए क्योंकि इन गवार लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अबू धाबी है।”

अली ने बताया किस जगह का है वो वीडियो

अली गोनी ने बताया, "वो शेख जायद मस्जिद है। वहां पर जो भी जाता है, उसको वो पहन कर ही घुसना पड़ता है, वर्ना आप नहीं जा सकते। ये आबू धाबी में नियम है। तो जैस्मिन और मेरी बहन जब वहां गए थे तो उनको वहां घुसने नहीं दिया था। वो गई, उसने वहां से अबाया खरीदा, पहना और अंदर गई। क्योंकि वो अबू धाबी टूरिज्म प्रमोट करने गई थी।"

अली गोनी ने कहा, इन लोगों ने उसे वो बना दिया कि मैं जैस्मिन को मदीना लेकर गया। अली ने कहा कि एक और वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें जैस्मिन मेरे मुंह को पकड़कर कुछ कह रही थी। लोगों ने कहा कि जैस्मिन मुझे गणपति बप्पा मोरया बोलने को कह रही है और मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अली ने बताया कि उन जयकारों में एक लाइन थी गणपति कितने क्यूट, तो जैस्मिन प्यार से कह रही थी कि ये भी क्यूट है।

