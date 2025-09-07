गणपत्ति बप्पा वाले विवाद पर अली गोनी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- कुरान में लिखा है…

कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर अली गोनी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में अली गोनी की दोस्त निया शर्मा और गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन गणपति बप्पा मोरया बोल रहे थे, लेकिन अली गोनी शांत खड़े थे। इस बात पर अली गोनी की जमकर ट्रोलिंग हुई थी।

गणपति बप्पा मोरया न बोलने को लेकर ट्रोल हुए टीवी एक्टर अली गोनी ने अब उस विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। अली गोनी ने कहा कि उनके धर्म में इसकी इजाजत नहीं है। अली गोनी ने कहा कि वो हर धर्म का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि वो उससे पहले कभी गणेश पूजा में नहीं गए थे। अली गोनी ने कहा कि वो अपने ख्यालों में थे। उन्हें नहीं पता था कि इस चीज को लेकर इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कुरान में लिखा है हर धर्म का सम्मान करना चाहिए।

सभी धर्मों का सम्मान करते हैं अली गोनी फिल्मीज्ञान से खास बातचीत में अली गोनी ने कहा कि जिस दिन ये चीज हुई, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें जानते हैं, जिन लोगों ने शुरू से उनकी जर्नी देखी है, वो जानते हैं कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके दिल में हर धर्म के लिए बहुत सम्मान है।

अली ने कहा कि वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें एक्टिंग ही करनी होती तो वो वहां भी एक्टिंग कर लेते, लेकिन उनके दिमाग में वैसा कुछ था ही नहीं।

अली ने बताया क्यों नहीं बोला था गणपति बप्पा मोरया अली गोनी ने कहा, मैं अपने ख्यालों में था, "मैं कहां पर था, मैं कुछ सोच रहा था, क्या कर रहा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि इस चीज पर इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी। इतने खाली लोग भी हैं इस देश में, मुझे पता है, क्योंकि मैं देखता रहता हूं कि क्या क्या चलता रहता है।" अली गोनी ने बताया कि एक्स इस मामले में सबसे खराब है। उन्होंने कहा, "क्या औरत क्या मर्द…मैंने एक पेज देखा था, किसी लड़की का पेज था, वो जैस्मिन को गाली दे रही थी, मेरी मां को गाली दे रही थी। सोचिए एक लड़की एक लड़की के लिए इतना बुरा बोल रही है।"