अलिफ लैला का सिंदबाद जहाजी ही था इस पॉपुलर सीरीज का हिस्सा, बने थे नंद बाबा, नहीं पहचान पाए लोग
टीवी सीरियल अलिफ लैला की एक कहानी में नजर आया सिंदबाद जहाजी का किरदार इस पॉपुलर एक्टर ने निभाया था। इस एक्टर को फिल्मों और वेब सीरीज में देखा गया लेकिन किसी ने पहचाना नहीं। अब इस दुनिया में नहीं है ये शानदार कलाकार।
टीवी शोज की दुनिया का भी अपना एक दौर था। हफ्ते में एक या दो दिन टेलीकास्ट होने वाले शो खास होते थे। बिना मोबाइल फोन की इस समय में ऐसे शोज देखने के लिए ऑडियंस टीवी से चिपकी रहती थी। इसी समय में एक टीवी शो अलिफ लैला भी आया जिसकी अलग कहानियों ने अपनी अलग जगह बनाई। ये शो वन थाउजेंड एंड वन नाइट्स पर बेस्ड था। इस शो की एक कहानी में एक ऐसा किरदार भी था जिसे आपने फिल्मों, वेब सीरीज में खूब देखा और पसंद किया। लेकिन कम ही लोग जान पाए कि ये एक्टर असल में अलिफ लैला का सिंदबाद था।
अलिफ लैला का सिंदबाद जहाजी
90 के दशक में शुरू हुआ टीवी शो अलिफ लैला में कई कहानियां दिखाई गई। इन कहानियों के कई एपिसोड हफ्तों तक चलते थे। इसमें से एक कहानी सिंदबाद जहाजी पर बेस्ड थी जो ऑडियंस के बीच खूब मशहूर हुई। इस कहानी में सिंदबाद के पास एक ऐसी तलवार थी जिसमें जादुई शक्ति थी। वो इसी शक्ति भरी तलवार से दुश्मनों को मारता आगे बढ़ता गया था। इस पॉपुलर कहानी में सिंदबाद का किरदार एक्टर शाहनवाज प्रधान ने निभाया था। उनका ये किरदार लोगों ने पसंद किया। लेकिन जब वो स्क्रीन पर वापस आए तो ऑडियंस उन्हें पहचान ही नहीं पाई।
मिर्जापुर में किया यादगार काम
1993 में ही शाहनवाज ने कृष्णा में नंद बाबा का किरदार निभाया, ब्योमकेश बक्शी में काम किया। एक्टर ने फैंटम, रईस जैसी फिल्में कीं। वेब शोज भी किए। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पहचान वेब सीरीज मिर्ज़ापुर से मिली। इस सीरीज में एक्टर ने स्वीटी और गोलू के पिता इंस्पेक्टर परशुराम गुप्ता का किरदार निभाकर मिली थी। लेकिन इन्हें लोग पहचान नहीं पाए।
इंग्लिश फिल्मों और सीरीज के हिंदी वर्जन को दी अपनी आवाज
शाहनवाज फिल्मों और टीवी सीरियल में एक्टिंग के साथ एक शानदार वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी थे। एक्टर ने लव डेथ और रोबोट्स नाम की एनिमेटेड सीरीज में अपनी आवाज दी। इसके अलावा पाइरेट्स ऑफ कॅरीबीयन, थे प्रेस्टीज, बैटमैन, बैटमैन रिटर्न, द डार्क नाइट, द डार्क नाइट राइजेस, द अमेजिंग स्पाइडर मैन के लिए आवाज दी। साउथ अन्नियन, शिवाजी:द बॉस, ब्रिन्दवानाम, खतरनाक, नायक, समेत कई फिल्मों को हिंदी में अपनी आवाज डब की।
शाहनवाज प्रधान की डेथ
शाहनवाज प्रधान अपने इन किरदारों से पॉपुलर थे। लेकिन अचानक उनके निधन ने सभी को हैरान कर दिया। एक्टर ने 17 फरवरी 2023 को दुनिया को अलविदा कह दिया। बताया गया कि एक्टर को अचानक हार्ट अटैक आया था। उस समय शाहनवाज की उम्र 56 साल थी।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
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एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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