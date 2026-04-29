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51 साल की उम्र में 50 साल की स्मृति ईरानी के पोते क्यों बने आकाशदीप? बोले यह सोचा-समझा कदम था

Apr 29, 2026 02:28 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 शो में रियो की एंट्री पर काफी रिएक्शंस दिख रहे हैं। लोग हैरान हैं कि 51 साल के आकाशदीप को 50 साल की स्मृति ईरानी का पोता बनाया गया है। जानें आकाशदीप का क्या कहना है।

51 साल की उम्र में 50 साल की स्मृति ईरानी के पोते क्यों बने आकाशदीप? बोले यह सोचा-समझा कदम था

क्योंकि सास भी कभी थी 2 टीआरपी लिस्ट में टॉप पोजिशन कब्जा किए हुए है। इसके ट्विस्ट और टर्न्स दर्शकों को शो से बांधे हैं। अब रीबूट में एक नई एंट्री पर सोशल मीडिया पर काफी रिएक्शंस दिख रहे हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी के पहले पार्ट में तुलसी वीरानी के बेटे अंश गुजराल यानी आकाशदीप सहगल इस शो में आ चुके हैं। इंट्रेस्टिंग बात ये है कि वह 50 साल की स्मृति ईरानी के पोते बने हैं जबकि उनकी उम्र खुद 51 साल है। कई लोगों को लग रहा है कि आकाशदीप इस रोल के लिए फिट नहीं हैं। कई नेगेटिव रिएक्शंस भी दिख रहे हैं। जानिए आकाशदीप का इस मामले पर क्या कहना है।

पोते का रोल लेगेसी

क्योंकि सास भी कभी बहू थी रीबूट में आकाशदीप सहगल की एंट्री पर कई लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं। पहले पार्ट में तुलसी ने जिस बेटे को गोली मारी थी। उसकी ही शकल में अब उनका पोता शो में वापसी कर रहा है, जिसका नाम रियांश होगा। लोग लिख रहे हैं कि बेटा बाप से बूढ़ा लग रहा है। आकाशदीप ने शो में अपने रिटर्न पर जूम से बात की। आकाशदीप बोले, 'यह सीखने की मास्टरक्लास है। बेटे का रोल करना एक विद्रोह था, पोता बनना एक लेगेसी है। प्रोफेशनली कहूं तो यह एक शानदार शिफ्ट है। स्पिरिचुअली कहूं तो यह एक रिमाइंडर है कि दरवाजे का नाम बदल जाता है परफॉर्मेंस की आत्मा वही रहती है।'

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सोचा-समझा कदम

आकाशदीप ने बताया कि जब एकता कपूर के रोल ऑफर करने पर भी बात की। वह बोले, 'जब एकता फोन करती हैं तो यह पिच नहीं होती बल्कि एक विजन होता है। हमने साथ में इतिहास रचा है और हम दोनों को ही पता था कि लेगेसी की वापसी के लिए एक खास तरह के पावर की जरूरत है। मुझे रियांश के रोल के लिए लाना सिर्फ कास्टिंग नहीं थी, यह एक सोचा-समझा कदम था ताकि एक्स-फैक्टर वापस आ सके।'आकाशदीप ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 टीम के साथ रीयूनियन को भी फुल सर्कल मोमेंट बताया। बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में आकाशदीप ने कहा था कि उम्र और एक्टिंग का कोई कनेक्शन नहीं है।

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रियो को देख चौंकी तुलसी

क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में आकाशदीप की एंट्री हो चुकी है। तुलसी रियो को देखकर चौंक जाती है। रियांश को लग रहा है कि करण उसका पिता है लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह अंश का बेटा है।

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Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma

शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।


एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग

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