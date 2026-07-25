'CJP प्रोटेस्ट में जाने के लिए मिल रहे पैसे', एक्ट्रेस का शॉकिंग दावा, कहा- आप बच्चों को रोते हुए...
NEET पेपर लीक मामले में उनकी केंद्र सरकार से बेहद अहम मांग है। इसके लिए लाखों की संख्या में छात्र जमकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे अब टीवी एक्ट्रेस ने नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर रिएक्ट किया है।
NEET पेपर लीक मामले को लेकर इस वक्त पूरे देश में गुस्सा भरा हुआ है। इसके विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर इस समय लाखों स्टूडेंट्स आंदोलन पर बैठे हैं। NEET पेपर लीक मामले में उनकी केंद्र सरकार से बेहद अहम मांग है। छात्रों की बस एक ही मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। इसके लिए लाखों की संख्या में छात्र जमकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे अब बिग बॉस और टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी ने नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर रिएक्ट किया है। साथ ही आकांक्षा ने चौंकाने वाला दावा किया है। उनका आरोप है कि प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए इंडस्ट्री के लोगों को पैसे ऑफर किए जा रहे हैं।
आकांक्षा का शॉकिंग दावा
दरअसल, आकांक्षा पुरी ने आरोप लगाया है कि उन्हें जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने और उसका समर्थन करने के लिए उन्हें पैसे, फ्लाइट की टिकट और होटल में रहने की सुविधा ऑफर की गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनसे इस बारे में रील्स पोस्ट करने के लिए कहा गया था। ANI से बात करते हुए पुरी ने कहा, 'उन्होंने ऑफर ठुकरा दिए और जोर देकर कहा कि प्रोटेस्ट में शामिल छात्रों का सच्चे दिल से समर्थन किया जाना चाहिए, साथ ही उन्होंने कहा कि उनके मुद्दे को मार्केटिंग का मौका नहीं समझा जाना चाहिए।'
मुझे पैसे का ऑफर दिया गया था
एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मुझे CJP और जंतर-मंतर प्रोटेस्ट का समर्थन करने के लिए पैसे का ऑफर दिया गया था। उन्होंने मुझे जंतर-मंतर तक जाने के लिए फ्लाइट की टिकट भी ऑफर किए। मुझसे रील्स पोस्ट करने के लिए कहा गया था। कई अन्य क्रिएटर्स को भी ऐसे ही ऑफर मिले थे। मैंने मना कर दिया। छात्रों का सच्चा समर्थन किया जाना चाहिए। यह कोई मार्केटिंग का मौका नहीं है।' पुरी ने राजनेताओं से भी अपील की कि वे प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों का सच्चा समर्थन करें और उनके मुद्दे का इस्तेमाल प्रमोशन या मार्केटिंग के लिए न करें।
वे हमारे देश का भविष्य हैं
उन्होंने आगे कहा, 'सभी नेताओं से भी मेरी यही गुजारिश है कि वे इसे प्रमोशन या मार्केटिंग कंटेंट के तौर पर न देखें। उनका समर्थन करें, उनकी बात सुनें, वे बस यही चाहते हैं।' आकांक्षा ने कहा कि प्रोटेस्ट के दौरान युवा छात्रों पर लाठीचार्ज और उनके घायल होने को देखना दुखद था। उन्होंने कहा, 'जब आप युवा बच्चों को रोते हुए, लाठीचार्ज का सामना करते हुए और घायल होते हुए देखते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। यह सब देखकर बहुत बुरा लगा और जब मैंने देखा कि लोग इसका इस्तेमाल कंटेंट बनाने के लिए कर रहे हैं, तो मुझे और भी बुरा लगा कि आप असल मुद्दे को ही भूल गए। वे हमारे देश का भविष्य हैं; वे कुछ छोटी सी चीज मांग रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और जो वे कह रहे हैं वह गलत नहीं है। उन्हें अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। इसलिए कृपया उनका समर्थन करें।'
एक्टर्स की आलोचना पर आकांक्षा पुरी ने दिया दो टूक जवाब
प्रोटेस्ट का समर्थन करने के लिए बॉलीवुड एक्टर्स की आलोचना पर आकांक्षा पुरी ने कहा कि 'आलोचना करने लायक कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर किसी का समर्थन करने का अपना तरीका होता है। अगर कोई बहुत कुछ करता है, तो लोग कहते हैं, 'आप बस कंटेंट बना रहे हैं।' अगर कोई और ज्यादा करता है, तो लोग कहते हैं, 'देखो, वे मार्केटिंग कर रहे हैं, उन्हें व्यूज चाहिए।' यह भी लोगों का नजरिया है। इसलिए मुझे लगता है कि हर कोई अपने तरीके से प्रमोट और सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और जितना हो सके, लोग कोशिश कर रहे हैं।' आकांक्षा का ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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