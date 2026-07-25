'CJP प्रोटेस्ट में जाने के लिए मिल रहे पैसे', एक्ट्रेस का शॉकिंग दावा, कहा- आप बच्चों को रोते हुए...

NEET पेपर लीक मामले में उनकी केंद्र सरकार से बेहद अहम मांग है। इसके लिए लाखों की संख्या में छात्र जमकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे अब टीवी एक्ट्रेस ने नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर रिएक्ट किया है।

NEET पेपर लीक मामले को लेकर इस वक्त पूरे देश में गुस्सा भरा हुआ है। इसके विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर इस समय लाखों स्टूडेंट्स आंदोलन पर बैठे हैं। NEET पेपर लीक मामले में उनकी केंद्र सरकार से बेहद अहम मांग है। छात्रों की बस एक ही मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। इसके लिए लाखों की संख्या में छात्र जमकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे अब बिग बॉस और टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी ने नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर रिएक्ट किया है। साथ ही आकांक्षा ने चौंकाने वाला दावा किया है। उनका आरोप है कि प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए इंडस्ट्री के लोगों को पैसे ऑफर किए जा रहे हैं।

आकांक्षा का शॉकिंग दावा दरअसल, आकांक्षा पुरी ने आरोप लगाया है कि उन्हें जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने और उसका समर्थन करने के लिए उन्हें पैसे, फ्लाइट की टिकट और होटल में रहने की सुविधा ऑफर की गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनसे इस बारे में रील्स पोस्ट करने के लिए कहा गया था। ANI से बात करते हुए पुरी ने कहा, 'उन्होंने ऑफर ठुकरा दिए और जोर देकर कहा कि प्रोटेस्ट में शामिल छात्रों का सच्चे दिल से समर्थन किया जाना चाहिए, साथ ही उन्होंने कहा कि उनके मुद्दे को मार्केटिंग का मौका नहीं समझा जाना चाहिए।'

मुझे पैसे का ऑफर दिया गया था एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'मुझे CJP और जंतर-मंतर प्रोटेस्ट का समर्थन करने के लिए पैसे का ऑफर दिया गया था। उन्होंने मुझे जंतर-मंतर तक जाने के लिए फ्लाइट की टिकट भी ऑफर किए। मुझसे रील्स पोस्ट करने के लिए कहा गया था। कई अन्य क्रिएटर्स को भी ऐसे ही ऑफर मिले थे। मैंने मना कर दिया। छात्रों का सच्चा समर्थन किया जाना चाहिए। यह कोई मार्केटिंग का मौका नहीं है।' पुरी ने राजनेताओं से भी अपील की कि वे प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों का सच्चा समर्थन करें और उनके मुद्दे का इस्तेमाल प्रमोशन या मार्केटिंग के लिए न करें।

वे हमारे देश का भविष्य हैं उन्होंने आगे कहा, 'सभी नेताओं से भी मेरी यही गुजारिश है कि वे इसे प्रमोशन या मार्केटिंग कंटेंट के तौर पर न देखें। उनका समर्थन करें, उनकी बात सुनें, वे बस यही चाहते हैं।' आकांक्षा ने कहा कि प्रोटेस्ट के दौरान युवा छात्रों पर लाठीचार्ज और उनके घायल होने को देखना दुखद था। उन्होंने कहा, 'जब आप युवा बच्चों को रोते हुए, लाठीचार्ज का सामना करते हुए और घायल होते हुए देखते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। यह सब देखकर बहुत बुरा लगा और जब मैंने देखा कि लोग इसका इस्तेमाल कंटेंट बनाने के लिए कर रहे हैं, तो मुझे और भी बुरा लगा कि आप असल मुद्दे को ही भूल गए। वे हमारे देश का भविष्य हैं; वे कुछ छोटी सी चीज मांग रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और जो वे कह रहे हैं वह गलत नहीं है। उन्हें अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। इसलिए कृपया उनका समर्थन करें।'