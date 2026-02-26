Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

आकांक्षा बोलीं- गौरव खन्ना ने हमेशा मुझसे एक ही बात कही है, अगर तुम इंटीमेट रोल…

Feb 26, 2026 11:55 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आकांक्षा चमोला ने साफ किया कि गौरव खन्ना बहुत सपोर्टिंग हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इंटीमेट सीन्स पर गौरव खन्ना की क्या राय है और उन दोनों की क्या बात हुई है।

आकांक्षा बोलीं- गौरव खन्ना ने हमेशा मुझसे एक ही बात कही है, अगर तुम इंटीमेट रोल…

आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना के साथ अपने रिश्ते और ऑन-स्क्रीन इंटीमेसी पर खुलकर बात की। उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि ‘बिग बॉस 19’ के विनर और उनके पति गौरव खन्ना ने उनकी सीरीज ‘दिल धोखा और डिजायर’ पर क्या कहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि गौरव का इंटीमेसी सीन पर क्या कहना है।

क्या बोलीं आकांक्षा?

आकांक्षा चमोला ने हौटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में कहा, 'गौरव और मेरी शादी को नौ साल हो चुके हैं। मुझे सच में समझ नहीं आता कि लोग कॉमन सेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हम दोनों एक ही इंडस्ट्री से हैं इसलिए इस तरह की बातचीत हमारे बीच कई बार हो चुकी है। क्या लोगों को वाकई लगता है कि मुझे पहली बार इस तरह का कोई रोल ऑफर हुआ है या गौरव को ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते?'

ये भी पढ़ें:आकांक्षा चमोलागा बोलीं- मैं डांस के वक्त कम्फर्टेबल नहीं थी, मेरे को एक्टर्स...
आकांक्षा चमोला और गौरव खन्ना

गौरव का इंटीमेट सीन पर क्या कहना है?

आकांक्षा ने आगे कहा, 'गौरव और हमने हमेशा इन चीजों पर चर्चा की है। हम दोनों की राय एक ही रहती है। गौरव बहुत सपोर्टिव रहे हैं। उनका स्टैंड हमेशा साफ रहा है, अगर तुम रोल को लेकर ओके हो और करना चाहती हो, तो मैं कभी बीच में नहीं आऊंगा। और यही बात मैंने उनसे भी कही है कि अगर आप प्रोफेशनली किसी चीज में यकीन रखते हैं तो बेझिझक उसे करें मैं कभी सवाल नहीं उठाऊंगी। आखिर में हम दोनों कलाकार हैं और शायद दुनिया अक्सर यही बात भूल जाती है।'

ये भी पढ़ें:ट्रोलर्स से परेशान आकांक्षा पहुंचीं श्री श्री रविशंकर के पास, पूछा सवाल

एक्टिंग करते हैं, पैसे मिलते हैं

आकांक्षा बोलीं, 'जब लोग हमें स्क्रीन पर परफॉर्म करते देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम उस पल को 'एंजॉय' कर रहे हैं। अरे हम एक्टर हैं और हमें एक्टिंग करने के पैसे मिलते हैं। स्क्रीन पर आप जो भी इमोशन्स देखते हैं, चाहे वो रोमांस हो, इंटीमेसी हो या दो कलाकारों की लड़ाई, वो सब परफॉर्मेंस है, रिएलिटी नहीं।'

gaurav khanna

सेट पर सुरक्षा के कड़े नियम

आकांक्षा ने बताया, 'जब इंटीमेट सीन शूट किए जाते हैं, तो माहौल बहुत कंट्रोल में होता है। सबकुछ क्लोज्ड सेट पर होता है जहां सिर्फ 10-15 जरूरी लोग ही मौजूद होते हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं। बाहर कोई मॉनिटर नहीं होता और कोई फालतू क्रू वहां नहीं होता। सब कुछ एक प्राइवेट स्पेस में होता है। और जब सेट पर इंटीमेसी को-ऑर्डिनेटर होता है तो चीजें और भी स्ट्रिक्ट होती हैं। अगर कोई शॉट मर्यादा पार करता है, तो उसे तुरंत डिलीट कर दिया जाता है। सिर्फ वही टेक रखे जाते हैं जो अप्रूव्ड हों।'

ये भी पढ़ें:आकांक्षा चमोला संग अलग होने की खबरों पर गौरव खन्ना बोले- हम एक-दूसरे की...

गौरव को पता था इस सीरीज के बारे में?

आकांक्षा बोलीं, ‘जहां तक इस प्रोजेक्ट को साइन करने की बात है। हां, मैंने इसे गौरव से विस्तार में चर्चा करने से पहले ही इस प्रोजेक्ट को साइन कर लिया था। लेकिन मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं एक वेब सीरीज कर रही हूं। जैसे-जैसे काम आगे बढ़ा, उन्हें पता था कि शो किस तरह का है। जब मैं डबिंग के लिए जा रही थी और क्लिप्स इधर-उधर आ रही थीं, तो उन्हें सब कुछ पता था और उनकी पूरी सहमति थी।’

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

और पढ़ें
gaurav khanna

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।