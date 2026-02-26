आकांक्षा बोलीं- गौरव खन्ना ने हमेशा मुझसे एक ही बात कही है, अगर तुम इंटीमेट रोल…
आकांक्षा चमोला ने साफ किया कि गौरव खन्ना बहुत सपोर्टिंग हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इंटीमेट सीन्स पर गौरव खन्ना की क्या राय है और उन दोनों की क्या बात हुई है।
आकांक्षा चमोला ने गौरव खन्ना के साथ अपने रिश्ते और ऑन-स्क्रीन इंटीमेसी पर खुलकर बात की। उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि ‘बिग बॉस 19’ के विनर और उनके पति गौरव खन्ना ने उनकी सीरीज ‘दिल धोखा और डिजायर’ पर क्या कहा था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि गौरव का इंटीमेसी सीन पर क्या कहना है।
क्या बोलीं आकांक्षा?
आकांक्षा चमोला ने हौटरफ्लाई को दिए इंटरव्यू में कहा, 'गौरव और मेरी शादी को नौ साल हो चुके हैं। मुझे सच में समझ नहीं आता कि लोग कॉमन सेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हम दोनों एक ही इंडस्ट्री से हैं इसलिए इस तरह की बातचीत हमारे बीच कई बार हो चुकी है। क्या लोगों को वाकई लगता है कि मुझे पहली बार इस तरह का कोई रोल ऑफर हुआ है या गौरव को ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते?'
गौरव का इंटीमेट सीन पर क्या कहना है?
आकांक्षा ने आगे कहा, 'गौरव और हमने हमेशा इन चीजों पर चर्चा की है। हम दोनों की राय एक ही रहती है। गौरव बहुत सपोर्टिव रहे हैं। उनका स्टैंड हमेशा साफ रहा है, अगर तुम रोल को लेकर ओके हो और करना चाहती हो, तो मैं कभी बीच में नहीं आऊंगा। और यही बात मैंने उनसे भी कही है कि अगर आप प्रोफेशनली किसी चीज में यकीन रखते हैं तो बेझिझक उसे करें मैं कभी सवाल नहीं उठाऊंगी। आखिर में हम दोनों कलाकार हैं और शायद दुनिया अक्सर यही बात भूल जाती है।'
एक्टिंग करते हैं, पैसे मिलते हैं
आकांक्षा बोलीं, 'जब लोग हमें स्क्रीन पर परफॉर्म करते देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम उस पल को 'एंजॉय' कर रहे हैं। अरे हम एक्टर हैं और हमें एक्टिंग करने के पैसे मिलते हैं। स्क्रीन पर आप जो भी इमोशन्स देखते हैं, चाहे वो रोमांस हो, इंटीमेसी हो या दो कलाकारों की लड़ाई, वो सब परफॉर्मेंस है, रिएलिटी नहीं।'
सेट पर सुरक्षा के कड़े नियम
आकांक्षा ने बताया, 'जब इंटीमेट सीन शूट किए जाते हैं, तो माहौल बहुत कंट्रोल में होता है। सबकुछ क्लोज्ड सेट पर होता है जहां सिर्फ 10-15 जरूरी लोग ही मौजूद होते हैं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं। बाहर कोई मॉनिटर नहीं होता और कोई फालतू क्रू वहां नहीं होता। सब कुछ एक प्राइवेट स्पेस में होता है। और जब सेट पर इंटीमेसी को-ऑर्डिनेटर होता है तो चीजें और भी स्ट्रिक्ट होती हैं। अगर कोई शॉट मर्यादा पार करता है, तो उसे तुरंत डिलीट कर दिया जाता है। सिर्फ वही टेक रखे जाते हैं जो अप्रूव्ड हों।'
गौरव को पता था इस सीरीज के बारे में?
आकांक्षा बोलीं, ‘जहां तक इस प्रोजेक्ट को साइन करने की बात है। हां, मैंने इसे गौरव से विस्तार में चर्चा करने से पहले ही इस प्रोजेक्ट को साइन कर लिया था। लेकिन मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं एक वेब सीरीज कर रही हूं। जैसे-जैसे काम आगे बढ़ा, उन्हें पता था कि शो किस तरह का है। जब मैं डबिंग के लिए जा रही थी और क्लिप्स इधर-उधर आ रही थीं, तो उन्हें सब कुछ पता था और उनकी पूरी सहमति थी।’
