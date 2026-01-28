Ajit Pawar Death News: राहुल वैद्य ने शेयर की अजित पवार की वीडियो, याद की आखिरी मुलाकात

संक्षेप: Ajit Pawar Death: सिंगर राहुल वैद्य ने अजित पवार संग अपनी आखिरी मुलाकात याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। राहुल अपने पोस्ट में अजीत पवार को दादा से संबोधित किया है।

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन हादसे में निधन हो गया है। इस घटना में विमान में सवार सभी 5 लोग मारे गए हैं। एयरक्राफ्ट में अजित पवार के अलावा उनके एक पीएसओ, सहायक और दो क्रू मेंबर सवार थे। इस घटना से राजनीतिक जगत से लेकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक में शोक की लहर है। सिंगर राहुल वैद्य ने अब अजित पवार के लिए इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने अजित पवार संग अपनी आखिरी मुलाकात को याद किया है।

राहुल ने शेयर किया अजित पवार का वीडियो राहुल वैद्य ने जो वीडियो शेयर किया उसमें राहुल वैद्य परफॉर्म कर रहे हैं और उनके सामने अजीत पवार समेत कुछ और गेस्ट बैठे हैं। अजीत पवार राहुल के गाए गानों को एंजॉय करते नजर आ रहे हैं।

अजित संग शेयर की आखिरी मुलाकात इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल वैद्य ने लिखा- “ये 6 दिसंबर का दिन है जहां अजित दादा एक के बाद एक करीब दो घंटे तक अपने पसंदीदा गानों की रिक्वेस्ट करते रहे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरी उनके साथ आखिरी मुलाकात होगी। एक समय से पहले का गुडबाय जो अवास्तविक और बेहद व्यक्तिगत है। अजित पवार दादा बहुत जल्द चले गए, हमेशा के लिए याद रहेंगे। आपकी आत्मा को शांति मिले, दाद। ओम शांति।”