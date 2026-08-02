अजय देवगन सुनाएंगे क्राइम की सच्ची घटनाएं, होस्ट करेंगे टीवी शो?
अजय देवगन के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है। अब अजय देवगन एक टीवी शो के होस्ट की भूमिका में नजर आनेवाले हैं। अगर हर चीज प्लान के मुताबिक जाती है तो अजय देवगन जल्द ही प्रोजेक्ट की शूटिंग शुरू करेंगे।
बॉलीवुड के कई एक्टर्स हैं जो टीवी शो के होस्ट के रूप में भी भूमिका निभाते हैं या निभा चुके हैं। इनमें सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे एक्टर्स का नाम शामिल है। अब इस लिस्ट में अजय देवगन का नाम भी जुड़ सकता है। खबर है कि इंडस्ट्री के सिंघम एक क्राइम शो को होस्ट करते नजर आ सकते हैं।
अजय देवगन होस्ट की भूमिका में आएंगे नजर?
जूम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अजय देवगन एक टीवी क्राइम शो होस्ट करते नजर आ सकते हैं। ये शो सोनी टीवी पर प्रसारित होगा। मेकर्स अजय देवगन के साथ बातचीत कर रहे हैं।
अजय देवगन ने प्रोजेक्ट के लिए भर दी है हामी
सूत्रों ने मीडिया पोर्टल को बताया, मेकर्स ने अजय को एक क्राइम शो होस्ट करने के लिए अप्रोच किया है और अजय देवगन ने भी हामी भर दी है। अगर हर चीज प्लान के मुताबिक जाती है, बॉलीवुड एक्टर जल्द ही इस नए प्रोजेक्ट की शूटिंग करेंगे। ये नया शो क्राइम की सच्ची घटनाओं पर आधारित शो होगा। प्रोजेक्ट से जुड़ी ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
बता दें, इस साल की शुरुआत में खबर आई थी अजय देवगन कलर्स का द 50 शो होस्ट कर सकते हैं।हालांकि ऐसा नहीं हुआ। द 50 शो के होस्ट का चेहरा रिवील नहीं किया गया। द 50 के विनर की बात करें तो शिव ठाकरे ने ये शो जीता था।
अक्षय ने हाल ही में होस्ट किया था एक गेम शो
अगर अजय देवगन सोनी टीवी का ये शो होस्ट करते हैं तो उनका नाम भी उन एक्टर्स की लिस्ट में जुड़ जााएगा जो टीवी शो होस्ट करते हैं। सलमान खान बिग बॉस को होस्ट करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं, हाल ही में अक्षय कुमार ने व्हील ऑफ फॉर्च्यून होस्ट किया था।
अजय देवगन की फिल्मों की जानकारी
अजय देवगन के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हाल ही में अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 रिलीज हुई है। फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को सोशल मीडिया पर मिक्स रिव्यूज मिले हैं। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा पाई है। धमार 4 में अजय देवगन के अलावा रितेश देशमुख, अरशद वारसी, संजीदा शेख, रवि किशन, संजय मिश्रा और जावेद जाफरी जैसे कलाकार नजर आए थे।
एक्टर के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो उनकी फिल्म दृश्यम 3 जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। अजय देवगन गोलमाल 5 पर भी काम कर रहे हैं। गोलमाल 5 रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं। गोलमाल 5 के जरिए इस फ्रेंचाइजी में अक्षय कुमार ने भी एंट्री मार ली है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना