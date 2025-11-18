नील भट्ट से तलाक की खबरों के बीच ऐश्वर्या शर्मा का सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, बोलीं- मैं हूं जिसे...

संक्षेप: ऐश्वर्या शर्मा उन सेलेब में से एक हैं जो खुद के खिलाफ बोलने वालों को हमेशा जवाब देती हैं। अब एक्ट्रेस ने अपने खिलाफ नेगेटिव अफवाहों और दावों को लेकर जवाब दिया है और कहा कि वह चुप हैं इसका मतलब यह नहीं वह गलत है।

गुम है किसी के प्यार में स्टार ऐश्वर्या शर्मा कुछ दिनों से नील भट्ट के साथ अनबन की खबरों को लेकर चर्चा में हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों के रिश्ते में दरार आ गई है और अब दोनों शादी खत्म करने वाले हैं। इस बीच ऐश्वर्या ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया है और उनको लेकर गलत अफवाह और नेगेटिविटी फैलाने वालों को अपना जवाब दिया है।

क्या बोलीं ऐश्वर्या ऐश्वर्या ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, ‘लोग मेरी लाइफ के बारे में खुद ही बातें बनाते हैं...मैंने क्या किया और मौं कौन हूं बिना एक भी फैक्ट जानें। कुछ लोग यह भी बोल रहे हैं कर्मा इज बिच। इस पर विश्वास करने से पहले लोगों से पूछे कि किसने मेरे साथ काम किया है। मेरे को-एक्टर्स से पूछें, मेरे प्रोड्यूसर्स से पूछें। सेट पर जितने भी लोगों ने मेरे साथ काम किया है, उनसे पूछें कि क्या कभी मैंने किसी की डिसरिस्पेक्ट की है या कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है। एक बार भी न हीं। बस मैं सेट पर प्रोफेशन रहती थी।’

चुप हूं इसका मतलब ये नहीं… ऐश्वर्या ने आगे लिखा, ‘लेकिन कोई भी उस बारे में नहीं बोलेगा ना लिखेगा। कोई नहीं बताएगा कि मुझे तंग किया गया है। लोगों को ये सब क्यों नहीं दिखता। उसके ऊपर से कोई भी मुझे मैसेज करता है और यूट्यूब लिंक भेजता है जिसमें मुझे लेकर फालतू और गलत बातें लिखी होती हैं कि मैंने किसी को परेशान किया, मैंने किसी को थप्पड़ मारा, मैंने मिसबिहेव किया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं चुप रही क्योंकि जब भी मैं बोलती, लोग उसे ट्विस्ट करके दिखाते और वे फिर करेंगे। लेकिन मेरी चुप्पी का मतलब यह नहीं कि मैं गलत हूं। इसका मतलब बस यह है कि मैं नेगेटिविटी से दूर रहना चाहती हूं।’

अपना स्टैंड लूंगी ऐश्वर्या ने यह भी लिखा, ‘मुझे एक बात क्लीयर करनी है कि मैंने लाइफ में कभी किसी को तंग नहीं किया। उन लोगों को अपने कर्मा के बारे में सोचना चाहिए। आप खुद मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन किसी के बारे में गलत बोलने से पहले अच्छे से सोचें। कुछ लोग चुप रहना पसंद करते हैं और उनमें से एक मैं हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं आप कुछ भी कह सकते हो। मैं अपना स्टैंड लूंगी।’