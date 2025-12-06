Hindustan Hindi News
क्या अमाल की गर्लफ्रेंड थीं मालती चाहर? बोलीं- बिग बॉस से तीन महीने पहले…

क्या अमाल की गर्लफ्रेंड थीं मालती चाहर? बोलीं- बिग बॉस से तीन महीने पहले…

संक्षेप:

मालती चाहर ने आखिरकार अमाल संग रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि क्या वो अमाल को डेट कर रही थीं। मालती ने कहा कि ये सवाल अमाल से पूछना चाहिए क्योंकि झूठ उन्होंने बोला था। 

Dec 06, 2025 09:21 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बिग बॉस 19 के फिनाले में अब बस एक दिन का समय रह गया है। फिनाले वीक से पहले मालती चाहर घर से बाहर हो गई हैं। मालती जब घर में थीं तो उन्होंने खुलासा किया था कि वो अमाल मलिक को पहले से जानती हैं। हालांकि, अमाल और मालती दोनों ने ही पहले ये बात छिपाई थी। हालांकि, मालती ने जैसे ही इस बात का खुलासा किया कि वो दोनों एक दूसरे को बाहर से जानते हैं, सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि अमाल मलिक और मालती एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लोग कहने लगे कि मालती वही लड़की हैं जिसके लिए अमाल गाने गाते हैं। अब मालती ने इन दावों का सच बताया है।

मालती बोलीं- मेरे सामने अच्छे से बात करता था

टेली टॉक इंडिया से खास बातचीत में मालती ने साफ कहा कि वो अमाल मलिक की गर्लफ्रेंड नहीं हैं। अमाल मलिक को डेट करने की अफवाहों पर मालती ने कहा, "लोग क्या बोल रहे हैं इसपर मैं क्या सफाई दूं? मैं गर्लफ्रेंड अमाल की नहीं थी। उसने खुद ने नहीं कहा कि गर्लफ्रेंड है। उसने बोला एक लड़की से मिला था। उसने नहीं बोला गर्लफ्रेंड है। वो प्रपोज करेगा या नहीं वो उसका नेरेटिव है। मेरे साथ सामने अच्छे से बात करता है, पीठ पीछे अच्छी बात नहीं करता।"

मालती बोलीं- नहीं हूं अमाल की गर्लफ्रेंड

इसके बाद मालती ने कहा- अमाल क्या बोलता है वो अमाल जाने। मुझे नहीं पता। मैं अमाल की गर्लफ्रेंड नहीं थी। शो से तीन महीने पहले जानती थी। उसकी गर्लफ्रेंड बनने का टाइम ही कहां मिला मुझे। मैं ट्रेवल कर रही थी काम से और वो भी काम कर रहे थे। बस जान-पहचान है इसके साथ। उसने नहीं बोला मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं। मैंने भी नहीं बोला।

अमाल ने बोला झूठ

मालती ने अपनी बातों को पूरा करते हुए कहा कि अमाल और उनकी बस जान-पहचान थी। इसके बाद मालती ने कहा कि उनके रिश्ते पर सवाल अमाल मलिक से करना चाहिए क्योंकि अमाल मलिक ने झूठ बोला था, उन्होंने नहीं।

Bigg Boss 19

