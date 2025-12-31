Hindustan Hindi News
शिल्पा शिंदे के बाद क्या सौम्या टंडन की भी भाभी जी घर पर हैं में होगी वापसी? धुरंधर एक्ट्रेस ने बताया

शिल्पा शिंदे के बाद क्या सौम्या टंडन की भी भाभी जी घर पर हैं में होगी वापसी? धुरंधर एक्ट्रेस ने बताया

संक्षेप:

भाभी जी घर पर हैं 2.0 में शिल्पा शिंदे की वापसी हो गई है। अब खबर है कि शिल्पा शिंदे के बाद सौम्या टंडन भी शो में दोबारा नजर आएंगे। धुरंधर एक्ट्रेस ने खुद इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि क्या वो शो में वापसी करने वाली हैं। 

Dec 31, 2025 10:36 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
टीवी के सबसे पॉपुलर शो में से एक भाभी जी घर पर हैं एक नए फ्लेवर के साथ स्ट्रीम होगा। भाभी जी घर पर हैं 2.0 में ओजी अंगूरी भाभी शिल्पा शिंदे वापसी करने जा रही हैं। शिल्पा शिंदे की वापसी के बीच माना जा रहा है सौम्या टंडन भी शो में वापस आ सकती हैं। धुरंधर एक्ट्रेस से भी इस बारे में सवाल हुआ। आइए जानते हैं शो में वापसी को लेकर क्या बोलीं सौम्या टंडन?

भाभी जी घर पर हैं में वापसी करेंगी सौम्या टंडन?

जूम टीवी से खास बातचीत में सौम्या टंडन ने साफ किया कि वो शो में वापसी नहीं करेंगी। उन्होंने कहा, “नहीं, मैं भाभी जी पर बिल्कुल भी नहीं आनेवाली हूं। मैं दूसरे प्रोजेक्ट पर बढ़ चुकी हूं। अभी मैं कुछ और कर रही हैं। तो ये सवाल ही नहीं उठता है।”

2020 में सौम्या ने छोड़ा था शो

सौम्या टंडन की बात करें तो वो भाभी जी घर पर हैं में अनीता नारायण मिश्रा का किरदार निभाया था। सौम्या टंडन ने साल 2020 में भाभी जी घर पर हैं छोड़ा था। सौम्या टंडन की जगह विदिशा श्रीवास्तव ने ली थी। सौम्या टंडन की बात करें तो वो हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर में नजर आई थीं। धुरंधर में सौम्या टंडन ने अक्षय खन्ना के किरदार रहमान डकैत की पत्नी की भूमिका निभाई थी।

धुरंधर पार्ट 2 में नहीं होगा सौम्या का रोल?

सौम्या टंडन ने खास बातचीत में धुरंधर के बारे में भी बात की। सौम्या टंडन ने बताया कि धुरंधर 2 में उनका बहुत ज्यादा रोल नहीं है क्योंकि रहमान डकैत की मौत हो चुकी है। तो आप मुझे देखेंगे, लेकिन आप मुझे बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे। धुरंधर पार्ट 2 अगले साल मार्च में रिलीज होगी। धुरंधर पार्ट में रणवीर सिंह के किरदार की बैकस्टोरी देखने को मिलेगी। धुरंधर में अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और सारा अर्जुन जैसे कलाकार नजर आए थे।

