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लाफ्टर शेफ्स के बाद खतरों के खिलाड़ी में नजर आएंगे समर्थ? इन नामों की भी चर्चा

Apr 16, 2026 07:33 am ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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Khatron Ke Khiladi 15: रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फैंस के इस इंतजार के बीच अब खबर है कि शो के लिए समर्थ जुरेल को अप्रोच किया गया है। 

लाफ्टर शेफ्स के बाद खतरों के खिलाड़ी में नजर आएंगे समर्थ? इन नामों की भी चर्चा

कलर्स टीवी के रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी 15 का फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लंबे वक्त के बाद रोहित शेट्टी का शो वापसी करने जा रहा है। अभी डेट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, खबर है कि रोहित शेट्टी के शो के लिए लाफ्टर शेफ्स में नजर आ रहे समर्थ जुरेल को अप्रोच किया गया है। समर्थ जुरेल ने बिग बॉस 17 से अपनी पहचान बनाई थी।

रोहित के शो के लिए समर्थ को किया गया अप्रोच

फिल्मीबीट की रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड रियलिटी शो के लिए समर्थ को अप्रोच किया गया है। हालांकि, अभी इस जानकारी को लेकर शो की तरफ से कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है। इस रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि इस शो के लिए फलक नाज, अंकित गुप्ता और ईशा मालवीय को भी अप्रोच किया गया है। इन नामों में से किसी ने भी अभी ये खबर कंफर्म नहीं की है।

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ईशा मालवीय का भी नाम आया सामने

अगर ये खबर सच होती है तो बिग बॉस के बाद एक बार फिर ईशा मालवीय समर्थ जुरेल के साथ शो में नजर आएंगी। ईशा और समर्थ लाफ्टर शेफ्स के सीजन 2 में भी नजर आए थे। हालांकि, सीजन 3 में समर्थ तो शो का हिस्सा हैं, लेकिन ईशा तीसरे सीजन का हिस्सा नहीं हैं।

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बिग बॉस में समर्थ ने बटोरी थीं सुर्खियां

बिग बॉस में समर्थ जुरेल ईशा मालवीय के बॉयफ्रेंड बनकर पहुंचे थे। शो में समर्थ और ईशा के एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक कुमार के बीच जमकर लड़ाइयां हुई थीं। शो से निकलने के बाद ईशा और समर्थ का ब्रेकअप हो गया और अभिषेक और समर्थ काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। लाफ्टर शेफ्स में भी समर्थ और अभिषेक की ही जोड़ी बनी है। दोनों को लोग काफी पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एक्ट्रेस प्रणाली राठौड़ और स्टैंड-अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल को भी रोहित शेट्टी के खतरों के खिलाड़ी के लिए अप्रोच किया गया है।

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पिछले साल रोहित ने किया था खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन का ऐलान

पिछले साल नवंबर में रोहित शेट्टी ने बिग बॉस के मंच से खतरों के खिलाड़ी 15 का ऐलान किया था। वहीं, फरवरी 2026 में कलर्स टीवी ने इस स्टंट बेस्ड रियलिटी शो का आधिकारिक ऐलान किया था। हालांकि, ऐलान का प्रोमो वीडियो एआई से बनाया गया था। इसे लेकर सोशल मीडिया पर शो शुरू होने से पहले ही उसकी ट्रोलिंग हुई थी। पिछले सीजन की बात करें तो उस सीजन के विनर करणवीर मेहरा थे।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


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