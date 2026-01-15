जय भानुशाली संग तलाक के बाद माही विज ने पूरा किया अपना सपना, खुद को गिफ्ट की ये खास चीज

संक्षेप: माही ने जय संग तलाक के बाद अपने खास दोस्त नदीम कुरैशी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके साथ कई तस्वीरें शेयर की और उन्हें अपना प्यार बताया। इस पोस्ट के सामने आने के बाद माही और नदीम के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के सवाल उठने लगे।

टीवी एक्ट्रेस माही विज इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। माही ने हाल ही में जय भानुशाली संग अपनी 14 साल की शादी को खत्म कर दिया है। जय और माही ने अपने अलग होने की जानकारी सोशल मीडिया पर एक जॉइंट स्टेटमेंट को शेयर कर दी। दोनों ने बताया कि अलग हो रहे हैं, लेकिन वो मिलकर बच्चों की परवरिश करेंगे। दोनों के तलाक की खबर ने उनके फैंस को काफी हैरान किया। वहीं, अब तलाक के बाद माही ने अपना एक बहुत बड़ा सपना पूरा किया। एक्ट्रेस ने खुद को एक नई कार गिफ्ट की है।

कार संग माही ने दिया पोज दरअसल, माही विज ने जया भानुशाली संग तलाक के बाद खुद को एक नई कार गिफ्ट किया है। हालांकि, माही ने खुद अपनी नई कार की तस्वीरें शेयर नहीं बल्कि उनकी खास दोस्त आरती सिंह की है। आरती ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी माही की कार के साथ माही की तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में माही पिंक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहने हुए कार के साथ पोज देती नजर आ रही हैं। इस ड्रेस में माही बेहद ही खूबसूरत दिख रही हैं।

आरती सिंह ने माही को दी बधाई आरती सिंह ने माही की तस्वीर को पोस्ट करने के साथ ही कैप्शन में लिखा, 'मैं… बहुत-बहुत खुश हूं… ऐसे 10वीं गाड़ी ले तू। तू सिर्फ खुशियों की हकदार है… मजबूत लड़की… भगवान तुझे हमेशा आशीर्वाद दे। तेरा ये गाना वाला रवैया हमेशा बनाए रख।' पोस्ट शेयर होते ही कई लोगों ने माही को बधाई दी।