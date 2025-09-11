Aditya Narayan in Rise and Fall Says Nepotism Sabke Saath Nahi Chalta Uske Bhi Levels Hote Hain उदित नारायण के बेटे आदित्य ने नेपोटिज्म पर की बात, बोले- सबके साथ नहीं चलता, उसके भी..., Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Aditya Narayan in Rise and Fall Says Nepotism Sabke Saath Nahi Chalta Uske Bhi Levels Hote Hain

उदित नारायण के बेटे आदित्य ने नेपोटिज्म पर की बात, बोले- सबके साथ नहीं चलता, उसके भी...

आदित्य नारायण इन दिनों शो राइज एंड फॉल में नजर आ रहे हैं और इस दौरान वह नेपोटिज्म मुद्दे पर बात करते हैं। वह बोलते हैं कि नेपोटिज्म सबके साथ नहीं चलता है। 

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 06:37 AM
इन दिनों शो राइज एंड फॉल काफी चर्चा में है। कई सेलेब्स इस शो में पार्टिसिपेट करने गए हैं जिसमें आदित्य नारायण भी शामिल हैं। शो किसी कंटेस्टेंट के शॉकिंग स्टेटमेंट तो कुछ लड़ाई को लेकर काफी सुर्खियों में होता जा रहा है। अब हाल के एक एपिसोड में आदित्य नारायण नेपोटिज्म को लेकर बात कर रहे हैं। आदित्य बोलते हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत की है।

क्या बोले आदित्य नारायण

दरअसल, भोजपुरी स्टार पवन सिंह जो कंटेस्टेंट हैं इस शो के वह बोलते हैं कि जब आपके पिता सुपरस्टार हों तो इसके भी कुछ दिक्कतें होती हैं या प्रेशर होता है। इस पर आदित्य बोलते हैं, देखिए ये नेपोटिज्म सबके साथ नहीं चलता है। उसके भी लेवल होते हैं। हमने भी अपनी मेहनत की है, कर रहे हैं और करेंगे। हमारा पहला गाना जो फटा था, राम जी की चाल देखो, रामलीला फिल्म से। वो बहुत चला था और अभी तो ऐसा लगता है कि शुरू हुआ है।

पेंटहाउस कंटेस्टेंट्स के बीच यूनिटी को लेकर बोले

आदित्य आगे पेंटहाउस के कंटेस्टेंट्स के बीच यूनिटी को लेकर बात करते हैं। वह बोलते हैं, मेरे हिसाब से सब गलत जा रहे हैं अरबाज समेत या मैं, धनश्री सभी और आज नॉमिनेशन के दौरान सब साफ दिख रहा है। कई मुद्दों को सुलझाना है और इसके लिए हमें बैठकर बात करनी होगी ताकि हमारी यूनिटी बनी रहे।

राइज एंड फॉल शो

शो राइज एंड फॉल की बात करें तो इसमें सोसाइटी के 2 हिस्सों के बारे में बताया जाएगा। एक ग्रुप में वर्कर्स होंगे तो एक में वीआईपी। वीआईपी, वर्कर्स को कंट्रोल करते हैं। शो में पवन सिंह और आदित्य नारायण अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते रहते हैं। शो अमेजॉन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो रहा है।

Aditya Narayan Pawan Singh

