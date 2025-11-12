Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीabu malik says farhana bhatt will not get bigg boss 19 trophy because she belongs to certain community tells 100 percent
BB 19: अबु मलिक बोले, नहीं जीतेंगी फरहाना क्योंकि समुदाय विशेष से हैं; देश में बीते 3-4 महीने से…

संक्षेप: Bigg Boss 19 Winner Prediction: अमाल मलिक के चाचा अबु मलिक का कहना है कि फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 नहीं जीत पाएंगी क्योंकि वह एक खास समुदाय से हैं। बताया कि इस बार का शो कौन जीतने वाला है।

Wed, 12 Nov 2025 03:56 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
अबु मलिक बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं। उनके भतीजे अमाल मलिक सीजन 19 में खेल रहे हैं। अबु ने अमाल के गेम पर बात की। कहा कि वह सही खेल रहा था लेकिन उनके पिता डब्बू ने जाकर गेम बिगाड़ दिया। अबु ने यह भी कहा कि अमाल ने गाली देकर कोई गलती नहीं की क्योंकि लोग आश्रम में नहीं हैं, बिग बॉस में हैं। बताया कि उनकी नजर में 100 परसेंट गेम कौन जीतने वाला है और फरहाना नहीं जीतेंगी क्योंकि खास कम्युनिटी से हैं।

सबको पता है झगड़े होंगे

अबु विकी लालवानी के पॉडकास्ट में थे। वह शो पर बोले, बिग बॉस भी क्या है? इसमें आपको मुंहफट होना चाहिए। अगर आप कन्फ्रंट करने वाले नहीं होंगे तो आपका शो आगे नहीं बढ़ेगा। उनसे पूछा गया कि अमाल शो में गालियां दे रहे हैं, क्या इसका सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर अबु बोले, आश्रम में थोड़े ही गए हैं। न ही कोई धार्मिक मीटिंग में हैं। बिग बॉस में बुलाया गया है। जितने भी लोग आए हैं, क्या ये सोचकर आए हैं कि गांधी की पॉलिसी चलेंगी वहां। सबको पता है कि होगा मारा-मारी होगी, झगड़े होंगे। वो लड़की (फरहाना) ने कयामत ढाई थी। वो तो वही कर रही है जो अमाल ने किया था। अब अमाल चुप बैठा है।

बोले अमाल का गेम किया खराब

अबु आगे बोलते हैं, 'अमाल को एकदम वैसा ही खेलना चाहिए जैसे खेल रहा था।' अबु ने भाई डब्बू पर भी गुस्सा निकाला कि अंदर जाकर अमाल को बेकार में डरा दिया। बोले, कुछ नहीं किया था उसने। क्या समझा दिया कि पूरी फैमिली तड़प रही है। कौन तड़प रहा है। मैं भी तो फैमिली हूं। किसी को नहीं जाना चाहिए था। इसके बाद उस लड़के का गेम खराब हो गया।

बताया कौन होगा विनर

अबु से पूछा गया कि बिग बॉस 19 कौन जीत सकता है? इस पर बोले, ' 100 परसेंट तान्या। वजह क्या है पता नहीं लेकिन मेरी बीवी को लगता है कि फरहाना नहीं जीतेगी क्योंकि वह अलग कम्युनिटी की है। वे लोग उसे कभी ट्रोफी नहीं देंगे। वह वहां जी-जान से लगी है। वह टॉप तक पहुंचेगी लेकिन ट्रोफी नहीं मिलेगी।'

नहीं जीतेंगी फरहाना

अबु से पूछा गया कि क्या ये बिग बॉस का रूल है और वह मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं? वह बोले, कोई रूल नहीं है। देश में बीते तीन महीने से ऐसा हो रहा है। न रोजगार मिल रहा है, न काम मिल रहा है। अब ऐसा हो रहा है। अबु से पूछा गया कि मुस्लिम लोगों को? बोले, जहां मैं गरबा करता हूं वहां हुआ, मैं रोड पर था और लोग मेरे पीछे दौड़ रहे थे। वहां बैन था, उनका कहना था कि आप अबु मलिक नाम क्यों लिख रहे हैं। 15 साल से मैं गरबा कर रहा हूं। ऐसा इंदौर में हुआ। हर जगह ऐसा हो रहा है। कई टेक्निकल लोगों को भी हटाया गया क्योंकि वे समुदाय विशेष के थे। यह सब जगह हो रहा है, फरहाना नहीं जीतेगी। वह टॉप 3 में होगी लेकिन जीतेगी नहीं।'

नाम की वजह से लोगों ने दौड़ाया

अबु से जोर देकर पूछा गया कि समुदाय विशेष से उनका मतलब मुसलमानों से है तो वह टाल गए। बोले, 'पहली बार जीवन में ऐसा हुआ जब मैं ऐसे सड़कों पर भागा। मेरा वहां से नाम हटा दिया गया, फोटो हटा दी गई। स्टेज पर आने से मना किया गया, मैं बैकस्टेज काम करता था।'

Bigg Boss 19

